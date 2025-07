Titular de la Profeco acusa a integrantes de la 4T de interceder por negocios sancionados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, acusó que “compañeros del movimiento” se entrometen con su trabajo para evitar sanciones, por lo que pidió a los legisladores ayudarle a evitar las intervenciones.

Durante la reunión que sostuvo con diputados en la Comisión del Trabajo y Previsión Social, Iván Escalante explicó el método que utilizan algunos “compañeros del movimiento” para intervenir a favor de comercios auditados.

"Me buscó hace poco una diputada, ‘ayúdale a una gasolinera que no sé qué, que le hicieron’, no les voy a ayudar, perdón.

“Nos tocó verificar un hotel fifí y me dice Andrea, ‘hoy estamos verificando tal’, dale, precios en dólares, pues porque fifí, te cobraban la limpieza extra fuera del contrato, porque fifí, no tenían a la vista los precios cuando pedimos carta de precios, dólares, literalmente nos metimos hasta la cocina, cosas echadas a perder, cucarachas en la cocina, me dice, ‘¿suspendemos?’, y yo, sí, suspendemos, y en el transcurso de que estábamos imponiendo los sellos, hasta media hora después me hablaron cuatro compañeros del movimiento, pero cada vez eran más, de más nivel”, explicó.

El titular de la Profeco afirmó que en esa ocasión tuvo que llamar a la presidenta Claudia Sheinbaum y le contó lo que estaba sucediendo, por lo que la mandataria federal le pidió que realizara su trabajo; por ello, Iván Escalante pidió al diputado morenista Víctor Hugo Lobo Román que lo ayuden para evitar esas intervenciones.

“Entonces mi intuición fue, se va a enterar la presidenta, y le llamé a la presidenta, le dije, ‘oiga presidenta, estamos aquí’, me dijo, ‘¿y por qué?’, por esto, y esto. ‘Iván, dale, es tu chamba’, entonces, pues, la presidenta nunca me ha dicho, ‘oye, no vayas, no hagas, no, no’, entonces, diputado Lobo, podemos ayudar mucho no interviniendo”, pidió.