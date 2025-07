Violencia en Sinaloa deja importante afectación a niños y a su educación: Mexicanos Primero

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La violencia que desde hace casi un año azota al estado de Sinaloa provocó el asesinato de más de 50 menores y la pérdida de más de 30 días de clases entre septiembre de 2024 y enero de 2025, denunció la organización civil Mexicanos Primero.

En su balance educativo del ciclo escolar 2024-2025 en esa entidad del norte del país, agregó que, en ese lapso, la educación básica enfrentó “importantes desafíos”, como las interrupciones de clases por la violencia, la falta de infraestructura y equipamiento adecuado, y las dificultades que enfrentaron las comunidades escolares para implementar la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Al mismo tiempo, reconoció que se registraron avances, como aumentos presupuestales dirigidos a la formación docente y la atención a la primera infancia, así como el inicio de estrategias para la recuperación de aprendizajes.

Además de los resultados negativos por la crisis de inseguridad en Sinaloa, Mexicanos Primero sumó las carencias en infraestructura educativa: 18% de las escuelas no tienen agua potable; 13% carece de sanitarios adecuados; 4% no tiene electricidad y un “alarmante” 74% no está adaptada para estudiantes con discapacidad.

Tales condiciones “reflejan una deuda estructural con la equidad educativa”, dijo. A ello, se suma la suspensión de clases por las carencias en energía eléctrica que tuvieron 39 planteles escolares a comienzos del 2025.

Retos en implementación de NEM

Según Mexicanos Primero, en el ciclo escolar que termina en Sinaloa se identificaron retos relacionados con la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, pues “las comunidades escolares tuvieron que adaptarse a nuevos enfoques pedagógicos, contenidos y formas de evaluación, muchas veces sin contar con la formación, materiales ni acompañamiento suficiente”.

Ello, agregó, generó “incertidumbre e inequidades” en la aplicación del modelo, especialmente en escuelas con menores recursos y mayores necesidades.

La organización reconoció la intención de la autoridad educativa estatal de “impulsar una estrategia de recuperación de aprendizajes, sin embargo, se requiere fortalecerla, ya que el reto es mayúsculo”.

De hecho, destacó que la más reciente Evaluación Diagnóstica de Mejoredu en Sinaloa mostró “ligeras mejoras”: en promedio, en el área de matemáticas, los estudiantes de educación básica obtuvieron solo 53% de respuestas correctas en primaria y 52% en secundaria.

Así, “la crisis de aprendizaje persiste y que se requieren esfuerzos sostenidos, con políticas de largo plazo y continuidad institucional”.

Respecto al presupuesto, Mexicanos Primero reconoció que en el presupuesto educativo 2025 hubo avances “relevantes”, como el incremento en la formación docente y la asignación de recursos para infraestructura y primera infancia.

Sin embargo, observó recortes “preocupantes” en programas clave para la equidad, como la atención a estudiantes migrantes y la educación especial. “Esta contradicción evidencia la ausencia de una estrategia que garantice recursos donde más se necesitan”, añadió.

Propuestas, el derecho a aprender

La organización Mexicanos Primero propuso a la autoridad educativa de Sinaloa seis puntos para aportar al fortalecimiento del derecho a aprender:

Institucionalizar un área u organismo estatal especializado para, con instrumentos rigurosos, evalúe los aprendizajes de los alumnos Desarrollar un sistema de información para conocer los logros y áreas de oportunidad alcanzados en el aprendizaje, las condiciones de infraestructura, y las necesidades de personal de las escuelas. Fortalecer la formación continua y el acompañamiento de docentes y directivos, respetando su autonomía, reduciendo la carga administrativa y dándoles materiales suficientes para su función. Implementar un plan integral de recuperación de aprendizajes, basado en un diagnóstico claro, con objetivos medibles, inversión sostenida y continuidad transexenal, para garantizar que todos los estudiantes recuperen los aprendizajes fundamentales. Presentar una ruta clara para garantizar condiciones mínimas de infraestructura para aprender y corregir las fallas estructurales urgentes como: energía eléctrica, agua potable, baños funcionales, espacios seguros frente al calor y violencia. Garantizar un presupuesto educativo progresivo y equitativo, con mecanismos de monitoreo en el ejercicio del gasto que priorice la atención de estudiantes y grupos históricamente excluidos.

La violencia en Sinaloa se desató el 9 de septiembre de 2024, dos meses después de que el narcotraficante sinaloense Ismael “El Mayo” Zambada fue detenido, tras aterrizar en el aeropuerto rural de Doña Ana, cerca de Nuevo México, a las afueras de la ciudad fronteriza El Paso, Texas, en Estados Unidos.

Su arresto levantó la sospecha de que habría sido bajo tres escenarios: una rendición pactada, un engaño o un secuestro planeado por antiguos socios, “Los Chapitos”. Hoy, Zambada es procesado por 17 cargos relacionados con narcotráfico.