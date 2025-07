Diputada del PT señala ataques en su contra, tras sentencia que obliga a ciudadana a disculparse

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La diputada del PT, Diana Karina Barreras, acusó que la están atacando y revictimizando, luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitiera una sentencia en contra de la ciudadana, Karla Estrada Murrieta, por ejercer violencia política de género en contra de la legisladora, por lo que tendrá que emitir disculpas públicas durante 30 días.

En un video en sus redes sociales, la legisladora petista afirmó que muchas personas le sugirieron que ya no saliera en redes sociales para no generar más reacciones, pero cuestionó por qué deberían esconderse las mujeres, ya que afirmó que minimizar o invisibilizar los logros de las mujeres es violencia política.

“La violencia no se calla ni se minimiza. Defender los derechos de las mujeres siempre ha tenido un costo y no tengo problema en pagarlo. He enfrentado violencia política en mi contra, la revictimización por personas desinformadas o con un interés político, incluso he recibido amenazas físicas”, aseveró.

“Pero la violencia no se calla ni se minimiza. Muchas agresiones digitales han terminado en feminicidios. Muchos me sugirieron que ya no saliera en redes para no generar más reacciones. ¿Por qué deberíamos escondernos las mujeres? Minimizar o invisibilizar los logros de las mujeres es violencia política y está prohibida por la ley. Una ley aprobada por unanimidad en el 2020”.

Defender los derechos de las mujeres siempre ha tenido un costo y no tengo problema en pagarlo.

La diputada petista afirmó que es una ironía que cuando la ley se ejerce, la atacan revictimizándola en redes sociales, afirmó que cree en la libertad de expresión, pero no la confundirá con violencia hacia las mujeres y que si eso amerita linchamiento, resistirá cualquier intento de silenciarla.

Este mensaje se da luego de que el TEPJF emitió una sentencia en que establece que la ciudadana Karla Estrada Murrieta deberá pedir disculpas públicas en su cuenta de X durante 30 días a la diputada petista, pero sin mencionar su nombre, sino que tendrá que referirse a ella como “dato protegido”.

Esto luego de que, en una publicación de Karla Estrada Murrieta en su cuenta de X en 2024, expresó que la legisladora Diana Karina Barreras obtuvo su curul en San Lázaro por su esposo, el presidente de la Mesa Directiva del Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.