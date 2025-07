Fernández Noroña descarta similitudes entre Adán Augusto y Felipe Calderón; “es puro golpeteo”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que se diera a conocer que Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López, es investigado por vínculos con el crimen organizado, Gerardo Fernández Noroña, descartó que existan similitudes con el caso de Genaro García Luna y el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

En entrevista en la Cámara Alta, el presidente de la Mesa Directiva del Senado resaltó que la presidenta Claudia Sheinbaum ya informó que el coordinador de la bancada morenista en el Senado, Adán Augusto López, no es investigado, por lo que, enfatizó, que es puro golpeteo.

"No, hombre, ¿cómo va a ser muy similar? Yo le dije en su cara a Genaro García Luna que era un asesino, que estaba vinculado al ‘Chapo’ y que iba a acabar en la cárcel, y los medios decían que yo le faltaba al respeto.

“A ver, díganme cuándo un legislador local le dijo al secretario de Seguridad Pública de Tabasco lo que yo hice con García Luna, no hay ninguna similitud; no hay ninguna similitud, pero ninguna es ninguna. Y ya platicará Adán Augusto; ya comentó la compañera presidenta que no hay ninguna investigación sobre Adán Augusto, entonces, puro golpeteo, la verdad”, dijo.

El senador morenista dijo que posteriormente los medios platicarán con el senador de Tabasco, Adán Augusto López, quien no acudió este día a la Comisión Permanente en el Senado de la República.