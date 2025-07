La violencia del crimen organizado obligó al “cierre recurrente” de escuelas: Mexicanos Primero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La violencia por el crimen organizado, la infraestructura deficiente, la falta de transparencia, las condiciones climáticas adversas y los conflictos laborales afectaron el derecho a aprender de millones de estudiantes en el ciclo escolar 2024-2025 que hoy termina, aseguró la organización civil Mexicanos Primero.

La suma de esos factores, dijo, son “desafíos que requieren atención urgente por parte de las autoridades educativas federales y estatales”.

Este miércoles 17 concluyeron oficialmente las clases del ciclo escolar 2024-2025 para 23 millones 907 mil 339 estudiantes de educación básica y 5 millones 508 mil 572 de educación media superior.

En un comunicado a propósito del fin del ciclo escolar, Mexicanos Primero aseguró que “la realidad en muchas regiones del país muestra que las condiciones para ejercer el derecho a aprender se deterioraron”.

En primer lugar, mencionó que la violencia relacionada con el crimen organizado obligó al “cierre recurrente” de escuelas en Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Tabasco, Guanajuato, Tamaulipas, Baja California y Morelos.

En el caso de Sinaloa, detalló que, al menos 582 de las 978 escuelas de turno matutino en Culiacán cerraron desde septiembre de 2024 y así permanecieron durante gran parte del ciclo. Más: según el Observatorio de Medios de Mexicanos Primero, se perdieron al menos 30 días de clase por esta causa, sin contar descansos oficiales ni sesiones de Consejo Técnico.

Y no solo eso: 50 menores fueron asesinados en la entidad durante el mismo periodo.

Paros, opacidad, clima, infraestructura...

Como segundo punto, mencionó que el paro de 24 días protagonizado por docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) afectó a más de 1.2 millones de estudiantes de educación básica en estados como Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Guerrero, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México y Yucatán.

Agregó que, según la Secretaría de Educación Pública (SEP), 19 mil 974 planteles -10 % del total nacional- tuvieron suspensión total de actividades, además de que, por las protestas, se redujo el número de días de clase y se amplió el periodo vacacional.

Mexicanos Primero denunció también que la desaparición de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) –propuestas por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador–“representan un retroceso en materia de transparencia educativa”, pues sin la información que generaban, “es mucho más difícil saber cuántos estudiantes están fuera del sistema, en qué condiciones estudian quienes sí están y si realmente están aprendiendo”.

Peor aún, dijo que el magisterio está en “un limbo administrativo y laboral” por la anunciada desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y la “falta de claridad” sobre un nuevo sistema de promoción, que sugiere incluso evaluaciones entre pares.

Por si fuera poco, y aunque no depende del gobierno, las condiciones climáticas extremas -huracanes, lluvias intensas y olas de calor- también interrumpieron clases en Coahuila, Michoacán, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Baja California y Sinaloa. Ello, “evidencia la fragilidad de la infraestructura escolar ante el cambio climático”.

La organización recordó que lo básico en las escuelas no está garantizado por la carencia de servicios básicos completos, y la falta de computadoras y conexión a Internet: el 25 % de las escuelas de educación básica no tienen servicios básicos completos (electricidad, sanitarios, agua potable y lavamanos); 47 % no tienen computadoras para fines pedagógicos y 58 % carecen de conexión a internet.

Los avances

En su evaluación, Mexicanos Primero reconoció que en el ciclo escolar que hoy termina, el gobierno federal tuvo avances en programas oficiales en materia educativa y en la implementación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), entre ellos los siguientes:

Incremento del número de becas para fomentar la permanencia escolar y/o la conclusión de estudios

Inclusión, por primera vez, de la educación media superior en el programa La Escuela es Nuestra, en beneficio de 6 mil 115 planteles.

Anuncio de habilitación de 37 mil nuevos espacios en 2025 en el nivel bachillerato, con una meta para final del sexenio de más de 100 mil.

Decisión de que México continúe su participación en la prueba PISA que evalúa las habilidades y conocimientos de estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias. La prueba se aplicó en abril y mayo pasados y los resultados se darán a conocer en diciembre de 2026.

Puesta en marcha de la estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz” para promover hábitos saludables y contribuir a garantizar el bienestar y la salud de los estudiantes de educación básica.

De acuerdo con la SEP, el siguiente ciclo escolar 2025-2026 iniciará el próximo 1 de septiembre.