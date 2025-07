Reforma sobre incremento de salario no se publica porque no hay dinero y Noroña la detiene: Moreira

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que no se ha dado declaratoria de publicidad en el Senado a la reforma para incrementar el salario a personal de seguridad, maestros y personal de salud porque el gobierno no tiene dinero.

En entrevista en el Senado, el legislador tricolor explicó que, si la reforma no se publica, no entrará en las previsiones presupuestales y no se aplicará en el 2026.

“Aquí está detenida por Gerardo Fernández Noroña, ya se publicó, ya se votó en el Senado, diputados y 31 legislaturas”, declaró.

“Pues alguien se lo está ordenando, ¿y por qué no se publica? Porque no hay dinero, y si no se publica ahora, quiere decir que no se van a hacer las previsiones presupuestales y no se aplicaría en el 26”.

El diputado priista resaltó que el aumento de salarios era un discurso político del expresidente Andrés Manuel López Obrador para ganar las elecciones.

La reforma fue aprobada por unanimidad el 10 de octubre del 2024, en el Congreso y establece que las remuneraciones del personal de seguridad, maestros y personal de salud no puedan ser inferiores al sueldo registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que los servidores públicos tendrán que ganar más de 16 mil 777 pesos.

Sin embargo, pese a que legisladores han informado que ya fue aprobada en 32 estados de la República, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña afirmó que ellos ya realizaron su tarea y están a la espera de los votos de los Congresos que faltan.