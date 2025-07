Ante "silencio" de Adán Augusto, Sheinbaum dice que debe haber pruebas, no dichos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ella no da instrucción a Adán Augusto López para que éste declare públicamente respecto al caso de Hernán Bermúdez Requena, quien fungió como secretario de Seguridad Pública bajo el gobierno del hoy senador morenista en Tabasco y que hoy es prófugo de la justicia al estar relacionado con el grupo criminal “La Barredora”.

“Yo no lo instruyo. Somos compañeros del movimiento de hace mucho tiempo; hoy soy presidenta y él es coordinador del Senado. Entonces, yo no le doy instrucciones de sal a declarar, haz esto, él tiene su propia estrategia de si comunica o no se comunica”, dijo.

Aseguró que lo que le corresponde como gobierno es “informarle a la ciudadanía a través del gabinete de seguridad desde cuándo estuvo la investigación y qué se está haciendo también incluso en Tabasco porque de nuevo bajó mucho el número de homicidios en Tabasco”.

“Es muy importante que se sepa a partir de cuándo se empezó a esta persona porque no tenía investigaciones previas”, señaló en conferencia.

Al ser consultada sobre si ha tenido contacto con el senador, si le recomendaría salir a aclarar el tema o separarse del cargo en lo que finaliza la investigación, la jefa del Ejecutivo Federal declaró:

“Él en este momento no tiene una responsabilidad ejecutiva; segundo, la fiscalía, en todo caso con las investigaciones, tendría que ver si hay algo que demuestre que hubo algo relacionado con Adán Augusto, hay que ver cómo pasó esto. Por eso quiero que el gabinete de seguridad dé toda la información de cómo es y a partir de cuándo viene este conocimiento de esta persona”, dijo.

El número de homicidios en Tabasco, aseguró, era bajo hasta aproximadamente 2021-2022 “que entra el gobernador (Carlos Manuel) Merino a Tabasco, que se viene una ola de más violencia en Tabasco, se remueve a esta persona y se integra un nuevo gabinete y a partir de ahí empiezan muchas investigaciones, entonces nosotros no cubrimos a nadie, pero tiene que haber pruebas, no un dicho, una suposición de cualquier persona y particularmente del senador Adán Augusto”.

Bermúdez, apodado “Comandante H”, tiene una orden de aprehensión en su contra desde febrero de este año, por ser el presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, informó el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar, el pasado viernes 11 de julio.