"Es un exceso" que ciudadana deba pedir disculpas por 30 días: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- “Es un exceso, el poder es humildad, no es soberbia”, consideró la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la resolución del Tribunal Electoral (TEPJF)que obliga a una ciudadana a que ofrezca disculpas por 30 días a quien solicitaron llamar “dato protegido”, pero se trata de la diputada Diana Karina Barreras, también esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

"No está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes, sí puede haber una sanción del Tribunal de decir no hubo fundamento, es bueno que haya una disculpa pública. Tiene que haber sanciones cuando están en medio de un proceso electoral que tiene que analizar el Tribunal con sus criterios, pero para todas y todos, el poder es humildad, no es soberbia, no es abuso, que es lo que ocurría tiempo atrás".

La crítica de la ciudadana Karla Estrella es que Gutiérrez Luna acomodó las candidaturas a la cámara baja de tal forma que a su esposa le tocara una curul, al final Barreras llegó a la nueva legislatura.

Esta mañana la jefa del Ejecutivo Federal aseguró que puede haber crítica, nadie lo impide y también existe el derecho de réplica “porque si alguien ofende o dice una mentira aquí hay que aclararlo”, pero que valdría la pena que los Tribunales y jueces pongan todo en su justo termino

También hizo una aclaración con respecto a lo que ha señalado del dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego:

“Muy distinto también es importante porque aquí lo he dicho, cuando hay una ofensa personal a una diputada, senadora o a cualquier persona que tenga que ver con ser mujer, esta ofensa grosera, que he mencionado aquí de diversos personajes que tiene que ver con el físico y que no tiene que ver con la opinión política, sino que tiene que ver con una acusación por el hecho de ser mujer, de qué color se pinta el cabello, el peso que tiene, eso sí tiene que reconocerse en la sociedad que debe de acabarse”.

Agregó que “eso no está bien, eso no tiene que ver con la censura sino sencillamente con el reconocimiento social de que la crítica es constructiva en general, eso no va a cambiar a algunas personas que esa es su forma de ser, pero por lo menos socialmente que se reconozca que está equivocado”.