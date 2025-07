Rosendo Gómez Piedra, el fiscal de Ayotzinapa que los padres acusaron de no haber "hecho nada"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-"Si ustedes me preguntan si hemos encontrado a los muchachos, no los hemos encontrado, pero las investigaciones continúan", esa fue una de las pocas declaraciones públicas que pronunció Rosendo Gómez Piedra, el entonces fiscal especial de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; después de casi tres años en el cargo presentó su renuncia y el paradero de los normalistas continúa siendo un misterio. Desde la desaparición de los jóvenes en 2014, únicamente se han recuperado los restos de tres estudiantes.

Por su labor como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Gómez Piedra tuvo un sueldo mensual bruto de 185 mil 519 pesos, de acuerdo con los datos de la Plataforma Nacional de Transparencia. En su momento, relató que en los avances del caso había 120 detenidos, 46 causas penales y más de 800 lugares visitados en la sierra.

Desde mayo los familiares de los estudiantes desaparecidos solicitaban la destitución de Gómez Piedra, al que señalaron de no dar “respuestas contundentes” en las investigaciones, que por años no han mostrado mayores avances. Este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Mauricio Pazarán Álvarez tomaría el cargo.

Mario González, padre de César Manuel González Hernández, uno de los jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero, explicó que, durante la reunión de casi tres horas que tuvieron en mayo, la presidenta se mostró receptiva a sus peticiones, entre ellas que Gómez Piedra fuera destituido.

“Para nosotros de por sí no ha sido competente en su puesto, y últimamente se han descubierto otras cosas que no sabíamos, como que se emborrachaba en las búsquedas de nuestros hijos, que hacía fiestas, que se iba a su casa a la 1 de la tarde y ya no regresaba, es decir, que no hacia su trabajo”, contó González a Proceso.