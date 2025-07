“Espiar no es buscar”: Familiares de desaparecidos clausuran simbólicamente la Cámara de Diputados

Familiares de desaparecidos pintaron el piso con la leyenda "Sin las Familias No, #EspiarNoEsBuscar". Foto: Cuartoscuro / Daniel Augusto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Bajo la consigna de “Sin las familias, no” y “Espiar no es buscar”, familiares de personas desaparecidas clausuraron simbólicamente la puerta 2 del Palacio Legislativo de San Lázaro, en protesta por la aprobación de las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, sin haber consultado a familiares de víctimas.

Los “sellos de clausura” estuvieron acompañados de fotos de personas desaparecidas colocadas en las rejas del acceso a la Cámara de Diputados que permaneció cerrada mientras se realizaba la protesta.

Los familiares de personas desaparecidas inscribieron en la banqueta de la entrada del Palacio Legislativo los hashtags #SinLasFamiliasNo y #EspiarNoEsBuscar, frases que manifiestan sus cuestionamientos a las modificaciones “cosméticas” que “no ayudan a encontrar a nuestros desparecidos”, apuntó Jorge Verástegui González, hermano y tío de Antonio y Antonio de Jesús, desaparecidos el 24 de enero de 2009.

Verástegui González, quien forma parte de un colectivo de más de cien familias de personas desaparecidas que tomaron la ex Glorieta de La Palma para convertirla en la Glorieta de Los Desaparecidos, explicó que desde hace tres meses solicitaron al Congreso de la Unión dar paso a un Parlamento Abierto para que las voces de familiares de víctimas y colectivos de buscadores participaran en el rediseño de la nueva ley.

“Lo único que obtuvimos de la petición fue un acuse de haber recibido el documento, que contenía un análisis técnico y jurídico, que podría ser el inicio de una discusión seria, en el que le pedíamos a los legisladores que se tomaran con seriedad el asunto, que se hicieran las cosas con calma, como ocurrió con la ley vigente, en la que tomamos dos años para elaborarla”.

El defensor puntualizó que las conversaciones que organizó la Secretaría de Gobernación, sólo fueron “una simulación, porque sólo asistieron aquellos familiares que tenían recursos para asistir a la Ciudad de México, pero que carecían de una agenda temática para abordar la problemática, fueron reuniones de catársis”.

Criticó que el gobierno de Claudia Sheinbaum sostenga que lo que se pretende es atender las demandas de las familias, “cuando vemos una de las principales demandas era la renuncia de la encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes, y ella sigue despachando, cuando su destitución hubiera sido una muestra del interés de la presidenta por atender la crisis de desaparecidos”.

Verástegui destacó que en conjunto, las reformas aprobadas durante el periodo extraordinario de sesiones, lo que muestran es una política “de Estado espía, y que en nada resuelve el problema de los desparecidos, sólo los usaron como pretexto para justificar la política de vigilancia, que viola la privacidad de todas las personas”.

Apuntó que del análisis de las reformas de la ley, “se advierte que la pretensión es sólo bajar los números de desaparecidos, como si eso resolviera el problema, y se logró lo que Andrés Manuel López Obrador buscaba, sin que ello detenga las desapariciones, que siguen ocurriendo todos los días”.

Advirtió que al eliminar de los registros la denuncia administrativa por no localización y reducirla a sólo considerar las carpetas de investigación por desaparición forzada o desaparición por particulares, “se deja en la incertidumbre de cómo se van a clasificar las ausencias voluntarias, aquellas que se consideraban personas no localizadas, y que no eran derivadas de un delito, pero que las familias solicitaban la intervención de las comisiones de búsqueda sin necesidad de interponer una denuncia ante el ministerio público”.

Agregó que en “en su afán por reducir cifras, los legisladores de Morena y sus aliados, no se dieron cuenta que en el nuevo registro nacional, los únicos casos por desaparición van a ser los de ellos, los ocurridos de 2018 para acá, que entró en vigor la Ley General, y que los ministerios públicos están obligados a clasificar los casos como desaparición forzada o desaparición por particulares; tampoco se explica qué se va a hacer con los casos que los ministerios públicos clasificaron como privación de la libertad o secuestro de personas que se encuentran actualmente desaparecidas”.

Jorge Verástegui explicó que los familiares de personas desaparecidas que participaron en la movilización, no esperaban ser recibidos por legisladores, dado que las reformas a la ley ya fueron aprobadas.

“Sólo es un acto simbólico, llevamos tres meses diciéndole al Congreso que convoque a un Parlamento Abierto, para todas las familias, no sólo para nosotros; que repitan lo que hicimos cuando estuvimos construyendo la Ley General, nos tardamos dos años construyéndola, participó activamente el Ejecutivo federal, participó el Congreso también, todas las fuerzas políticas estuvieron participando, por eso pedimos que convoquen, además el oficialismo tiene la mayoría con sus aliados y con Movimiento Ciudadano que ya se alió, tienen todo para convocar si les interesaba el tema.

“Nosotros les enviamos un documento técnico, con las observaciones y preocupaciones, y les dijimos tómense el tiempo, no lo hagan con prisas, porque al final, los políticos se van, duran seis años a lo mucho, y las familias nos quedamos aquí y somos las que pagamos los errores y las prisas que cometen ellos”, puntualizó.

Al señalar que las familias no les queda más que “esperar las consecuencias” de la materialización de las reformas, Jorge Verástegui destacó que en las discusiones legislativas fue evidente que los senadores y diputados no leyeron más allá de la presentación de la iniciativa, de lo contrario habrían advertido los errores que contenía incluso de redacción.

“No les importa el tema, es el marketing político, decir que son cercanos a la gente, pero eso lo han dicho todos los políticos de todos los partidos; la oposición hoy se desgarra las vestiduras, pero cuando estuvieron en el poder hicieron lo mismo”, sentenció Jorge Verástegui.

