Gobernador de Guanajuato debe aclarar sobre la “casa azul”, dice Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal no interpondrá una denuncia por el presunto caso de corrupción de la “casa azul” del exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, pues le corresponde a la Fiscalía, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El gobierno federal, no. ¿Quién hace investigaciones? Las fiscalías. Las fiscalías tienen autonomía. Entonces, si hay una denuncia, en particular, a la Fiscalía General de la República, pues la Fiscalía tendría que ver si tiene atribuciones para ello e intervenir. De parte del gobierno federal no”.

La jefa del Ejecutivo Federal también envió un mensaje al exmandatario de Guanajuato:

“Yo creo que el exgobernador tiene que aclarar, pues se está diciendo que él tiene una casa a nombre de una empresa que él contrató en la cual vive ahora.”

En torno a la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera, expuso que está permanentemente investigando y cuando encuentra algún asunto de lavado de dinero, interviene de manera preventiva “cerrando o solicitando el congelamiento de la cuenta y, si es el caso, presentando la denuncia ante la Fiscalía General de la República”.

La intervención por el momento corresponde a las fiscalías, de inicio, a la de Guanajuato.

“Tiene que aclararse, tiene que aclararse. La Auditoría Superior de la Federación es una de las instituciones que puede hacer una auditoría; la Fiscalía General de la República, si tiene atribución, si fueran Fondos Federales, tiene la posibilidad de hacer una investigación; y las propias Fiscalías; y las propias instituciones de Auditoría del estado de Guanajuato”.

Pero enfatizó que el tema dependerá de esas instancias de procuración de justicia; también, del mismo exgobernador abordar el tema.

“Pero hace las investigaciones a partir de lo que va encontrando, y tiene la atribución para hacerlo.

El tema aquí es que: es un contrato que hizo el exgobernador con una empresa y, presuntamente, vive en una casa de esta empresa en los Estados Unidos. Entonces, de comprobarse que eso es cierto, es corrupción”.

Reiteró que quien tiene que hacer la investigación no es como tal el gobierno federal, “de parte de nosotros, no vamos a iniciar una… no vamos a poner nosotros la denuncia. Quien encontró esta circunstancia o quien revise o frente a los datos que están, si lo hace la Fiscalía, tiene que hacerlo la Fiscalía; y también en Guanajuato, y tiene que dar cuentas el exgobernador”.