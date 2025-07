Mario Alberto Lover: el expolicía oaxaqueño muerto en Ucrania. ¿Quién era?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Mario Alberto Lover Martínez tenía 37 años y era originario de Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Murió el 9 de junio de 2025 durante un ataque masivo con drones rusos mientras combatía en Ucrania como integrante de la Legión Internacional de Defensa Territorial. Su familia, residente en Oaxaca, busca desde entonces repatriar sus restos, aunque el proceso se mantiene detenido por la falta de confirmación oficial de su fallecimiento.

Lover Martínez fue agente de la extinta Policía Federal. Tras la creación de la Guardia Nacional en 2019, rechazó integrarse a la nueva corporación y emigró a Estados Unidos, donde, según su familia, formó parte del Grupo Delta del Pentágono. Posteriormente se trasladó a Ucrania, donde combatió como voluntario junto a fuerzas extranjeras.

Mario Alberto Lover Martínez fue líder del movimiento de exfederales que rechazaron integrarse a la Guardia Nacional tras la desaparición de la Policía Federal.

Foto: Captura de pantalla de video de Tiktok

Liderazgo en las protestas contra la Guardia Nacional

Entre 2019 y 2020, Mario Alberto encabezó el colectivo “Policías con Dignidad, Valor y Justicia”, integrado por exagentes federales inconformes con las condiciones en que se realizó la transición hacia la Guardia Nacional. De acuerdo con información dada a conocer por el medio El Informador, Jesús Adrián López Zamora —también expolicía federal y dirigente del mismo colectivo— afirmó que Lover Martínez fue una figura clave en las protestas que exigían respeto a los derechos laborales y legales de los elementos no deseosos de ser transferidos.

Las manifestaciones se realizaron frente a instalaciones de la entonces Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sin que se alcanzaran acuerdos satisfactorios. Tras ello, Mario Alberto decidió abandonar el país y buscar nuevas oportunidades fuera del servicio público. Según López Zamora, el estigma de corrupción impuesto por el gobierno federal dificultó la reinserción laboral de muchos exagentes.

Reclutamiento como voluntario en Ucrania

Mario Alberto solicitó su incorporación voluntaria a la Legión Internacional en la Embajada de Ucrania en México. Según explicó López Zamora a El Informador, los interesados presentan documentación, cubren el costo de su traslado y reciben un reembolso una vez en territorio ucraniano. Se les ofrece un contrato de un año, seguro de vida y capacitación básica.

Mario Alberto eligió no integrarse a la Guardia Nacional en 2019 y desde entonces fue una voz activa contra la transición de exfederales.

Los exfederales son destinados a uno de tres frentes, dependiendo de su experiencia y nivel de adiestramiento: zonas sin conflicto, frentes intermedios o primera línea. También existen grupos de incursión especial encargados de misiones tácticas. “Te dan dos meses de adiestramiento básico, y como ya llevas la experiencia en armas nada más te dan un repaso y te mandan al frente”, relató.

Muchos de los combatientes mexicanos, indicó López Zamora, formaron parte de la Coordinación de Reacción y Alerta Inmediata (CRAI), unidad de la extinta Policía Federal especializada en rescate de rehenes, operativos de alto impacto y enfrentamientos armados.

Muerte en combate y comunicación con la familia

Lover Martínez estuvo ocho meses en Ucrania. El 9 de junio murió durante un ataque con drones en varias ciudades del país. Según López Zamora, el deceso fue notificado a la familia por un comandante colombiano de la Legión Extranjera, identificado como Dante. El mismo día del ataque, se reportaron hasta mil 200 bajas entre las fuerzas ucranianas, de acuerdo con versiones extraoficiales.

La familia recibió la noticia del fallecimiento, pero hasta ahora no ha podido recuperar el cuerpo. En entrevista con la agencia Viory, Julieta Lover Martínez, hermana del exagente, explicó: “Nos dijeron que no tienen el cuerpo, y por eso no se puede avanzar”.

Su muerte ocurrió durante un bombardeo con drones rusos el 9 de junio de 2025 en varias ciudades ucranianas, según autoridades militares.

Obstáculos para la repatriación de Mario Alberto Lover

La familia ha recibido apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Embajada de México en Ucrania. Sin embargo, como no existe una confirmación oficial del fallecimiento, el proceso de repatriación está estancado.

“Desde el día que nos avisaron que cayó en combate, lo único que pedimos es que lo traigan a casa”, dijo Araceli Lover Martínez, otra de las hermanas, en entrevista con Quadratín. “Nos han dicho que todo el trámite que metimos hay que esperar hasta que el gobierno de Ucrania haga una tregua con los rusos para que ellos puedan entregar el cuerpo”.

¿Cuánto ganan los combatientes extranjeros?

De acuerdo con El Informador, los mexicanos que se integran a la Legión Internacional reciben pagos mensuales de entre mil y 3 mil 500 dólares, lo que equivale aproximadamente entre 20 mil y 70 mil pesos mexicanos, dependiendo del tipo de misión, la zona de despliegue y el riesgo.

Su familia mantiene gestiones diplomáticas para repatriar sus restos, pero enfrenta retrasos por falta de confirmación oficial de su fallecimiento.

Los contratos incluyen seguro de vida pero no contemplan pensión. En algunos casos, se promete que, si Ucrania gana el conflicto, la familia del combatiente podría recibir la nacionalidad ucraniana como beneficio adicional. No está claro si esta cláusula tiene valor legal internacional.

Familiares de Lover Martínez advierten sobre los riesgos

La familia de Mario Alberto ha exhortado a otros exagentes y ciudadanos mexicanos a reconsiderar la decisión de ir a combatir a Ucrania. “Yo les diría que no lo hagan, porque no es seguro. Lo que les prometen no es 100% cierto”, advirtió Araceli Lover Martínez, en declaraciones recogidas por Quadratín.

En Ciudad Ixtepec, Oaxaca, la familia ha colocado un altar en memoria de Mario Alberto. “Siempre fue un hermano responsable, siempre estuvo con nosotros. Solo queremos que regrese, que lo podamos despedir”, expresó su madre al mismo medio.

Contexto de mexicanos en la guerra

Según datos proporcionados por López Zamora, al menos 18 exagentes de la extinta División de Fuerzas Federales se encuentran combatiendo actualmente en Ucrania. Otros 35 están en espera de autorización para trasladarse. Todos habrían sido entrenados en operaciones tácticas y combate urbano.

En América Latina, Colombia también enfrenta una situación similar. En noviembre de 2024, el canciller Luis Gilberto Murillo informó que al menos 310 ciudadanos colombianos habían muerto combatiendo en Ucrania. En varios casos, los cuerpos no han sido repatriados.

Postura de México y tensiones diplomáticas

Hasta ahora, el Gobierno de México no ha informado cuántos de sus ciudadanos participan en el conflicto en Ucrania. La Cancillería ha indicado que brinda acompañamiento consular a las familias, pero no ha emitido una postura oficial sobre el estatus legal de los voluntarios.

El 16 de junio, la Embajada de Rusia en México acusó públicamente a la Embajada de Ucrania de reclutar combatientes mexicanos, lo que consideró una violación a la Convención de Viena. Las autoridades mexicanas no han emitido una respuesta sobre estas declaraciones.

La Embajada de México en Ucrania, por su parte, negó que existan “mercenarios” mexicanos, indicando que quienes combaten lo hacen por voluntad propia.