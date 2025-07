Fernández Noroña descarta que Adán Augusto deje la Coordinación de Morena en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, descartó que Adán Augusto López deje la coordinación de la bancada de Morena en la Cámara alta.

En conferencia de prensa, Noroña resaltó que a menos que salieran evidencias en su contra, permanecerá al frente de la coordinación del grupo oficialista.

“Adán Augusto es un gran operador político. Y está haciendo su tarea. Y la va a seguir haciendo. A menos que salieran evidencias contundentes en su contra. Que yo, en este momento, no las veo.

“Entonces, ¿por qué va a dejar la coordinación? No se conforman con que yo salga de la presidencia a la Mesa Directiva. Si no más quieren la coordinación del grupo parlamentario. Me refiero a la derecha. Pues no, hombre. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder”, resaltó.

Fernández Noroña señaló que cuando concluya el proceso contra el exsecretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, entonces se le podría responsabilizar políticamente a Adán Augusto López, antes de ello, afirmó, sólo es una campaña de linchamiento.

“Una responsabilidad política del nombramiento de tu equipo, lo que haga tu equipo, pues te lo van a encargar y hay razón en que te reclamen lo que haga tu equipo, aunque es una responsabilidad política, no jurídica”, argumentó.

“Estamos hablando de dos cosas diferentes. Si lo que los medios han estado manejando es una responsabilidad jurídica, quieren removerlo del cargo, quieren llevarlo a juicio, lo han juzgado y sentenciado sin una sola prueba”.

Agregó: “Falta un rato para que eso suceda con este otro funcionario y para que haya verdaderos elementos para saber si hay una responsabilidad, no política, sino jurídica, del compañero Adán Augusto López Hernández. Entonces yo creo que están haciendo un linchamiento evidente”.