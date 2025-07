“La verdad es que no sospeché”: Adán Augusto sobre presuntos nexos de Bermúdez con “La Barredora"

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López, afirmó que nunca sospechó de los presuntos vínculos del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, con el crimen organizado.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López afirmó que se enteró del grupo delictivo “La Barredora” –organización con la que vinculan al su exsecretario de seguridad Hernán Bermúdez– a partir de que fue secretario de Gobernación.

“Yo he de decirte que la primera información, o la primera vez que yo escuché hablar de un grupo como “La Barredora”, fue cuando ya estaba yo en la Ciudad de México, como secretario de Gobernación”.

“Nunca lo escuché yo en Tabasco, y lo escuché en la primera ocasión a raíz de unas supuestas filtraciones, pues que tú sabes lo que eso significa, de una cosa o de un supuesto hackeo que se llama ‘Guacamaya Leaks’”.

"No, la verdad es que no sospeché. Si hubiese yo sospechado de él, pues inmediatamente lo hubiésemos separado del encargo”.

Adán Augusto explica nombramiento de Bermúdez Requena

El exgobernador detalló porqué otorgó a Hernán Bermúdez la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública en Tabasco.

Inicialmente tomó la decisión de mantener al último secretario de la administración del exgobernador Arturo Núñez, Jorge Aguirre, un abogado de Tabasco, que conoció un mes antes, le ofreció que se quedara al menos por un tiempo.

Detalló que estuvo cuatro meses al frente de la dependencia en cuestión, al no ver reducción en la incidencia delincuencial, tomó la decisión de removerlo y propuso a Ángel Mario Martínez, mismo que renunció al poco tiempo, por lo que propuso a nombrar al ahora prófugo.

“Ángel Mario Martínez, político y abogado tabasqueño, había sido fiscal general, había sido director de tránsito, subsecretario de Gobierno, director de Gobierno y otros cargos; aceptó la secretaría y a principios de diciembre una mañana va terminando una reunión de seguridad, pide hablar conmigo y me dice: ‘Oiga, quiero retirarme, ya no puedo, no puedo con tanta tensión, si usted me lo permite pues yo regresaría a mi notaría’”, relató.

“Le dije que sí. Le pedí que me diera unos días para tomar la decisión de a quién nombrar y yo decidí nombrar a Hernán Bermúdez, quien trabajaba en la Fiscalía General del Estado, el fiscal Jaime Lastra lo había invitado a ser director de la Policía de Investigación o un cargo así”, explicó.

El legislador detalló que a Hernán Bermúdez lo conoció desde hace muchos años, ya que era un policía de mucha trayectoria en Tabasco y que coincidió cuando era subsecretario de Gobierno y él, recordó, director operativo de seguridad pública, después fue el director general de seguridad pública, ya que, detalló, que en esa época no existía la Secretaría.

No dejará la Coordinación de Morena en el Senado

Adán Augusto López afirmó que no dejará el frente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, ya que la ley orgánica y del Grupo Parlamentario lo designaron por los seis años que dure la Legislatura.

“No, de ninguna manera… Me designaron por los seis años que dure la Legislatura; e incluso dice allí que, dice la ley, que cuando se tiene una mayoría de las dos terceras partes, lo que conocemos como mayoría calificada en automático, el que coordine ese grupo parlamentario preside la Junta de Coordinación Política, sin necesidad ya de ratificación, año con año.

“Yo estoy haciendo mi trabajo, como te dije, como te he dicho, va más allá de la coordinación de los diputados, de los senadores, perdón. Pues ustedes creen que ha sido el obtener una mayoría calificada, ¿ha sido un asunto fácil? Pues no.

“¿El mantener el diálogo permanente con los grupos parlamentarios aquí en la Cámara es un asunto fácil? Pues no. Y en otras tareas que el movimiento nos encomienda, ahí estamos”, afirmó.