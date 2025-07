Yanpol: Youtuber mexicano transmite en vivo su propio intento de asalto en Bélgica (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El mexicano creador de contenido, Juan Pablo Fuentes, conocido en plataformas de video como Yanpol, fue objeto de un intento de robo el 21 de julio de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo en la ciudad de Bruselas, Bélgica. El suceso quedó registrado en video y fue presenciado en tiempo real por sus seguidores.

Los hechos ocurrieron a plena luz del día, cuando Fuentes salía de una estación de tren en la capital belga. En las imágenes capturadas por su propio equipo, se observa cómo un individuo se aproxima a él y comienza a hablarle en un idioma que el youtuber no comprendió, según sus propias palabras posteriores al evento.

El video muestra que, tras el breve intercambio de palabras, el sujeto se coloca detrás de Fuentes y revisa su mochila. Posteriormente, el agresor se mueve hacia el frente y golpea al creador de contenido en el pecho mientras intenta arrebatarle una cadena que portaba en el cuello. La acción no tuvo éxito, y el asaltante solo logró tirar la gorra que llevaba puesta la víctima antes de retirarse del lugar.

El video del incidente fue difundido ampliamente en redes sociales, lo que generó una conversación sobre la seguridad en destinos turísticos. El propio Juan Pablo Fuentes utilizó sus cuentas para comunicar su estado de salud y ofrecer más detalles sobre lo acontecido.

Bélgica: un marroquí agrede e intenta robarle al youtuber mexicano Yanpol, durante una transmisión en vivo, en Bruselas.



Bélgica lidera los índices de criminalidad, asociado al alto número de extranjeros indocumentados no comunitarios. pic.twitter.com/VbTNc2qgEQ — uD835uDDD8uD835uDDF1uD835uDDF4uD835uDDEEuD835uDDFF uD835uDDD5uD835uDDEEuD835uDDFFuD835uDDFFuD835uDDF6uD835uDDF9 uD83CuDDEAuD83CuDDE6 (@edgar___es) July 19, 2025

¿Qué sucedió después del ataque?

Tras la viralización del clip, Yanpol se dirigió a sus seguidores para confirmar que se encontraba bien y que el incidente no pasó a mayores. "Estoy bien. Fue una situación que no esperaba apenas salir de la estación del tren en Bruselas", comunicó a través de una publicación en la red social X.

En la misma comunicación, Fuentes añadió contexto sobre la situación, al señalar que no se trataba de una persona actuando en solitario. "No era solo él, eran 5 o 6, supongo que esperando a que salieran turistas para robarles… miren que no resultó tan terrible", detalló el youtuber.

El incidente provocó reacciones entre los usuarios de internet, quienes comentaron sobre la aparente pasividad de las personas que se encontraban cerca durante el suceso. En el video se puede observar a otros individuos en el entorno, pero ninguno interviene de forma inmediata durante el forcejeo.

Juan Pablo Fuentes se dedica a la creación de contenido sobre viajes, documentando sus experiencias en distintas partes del mundo para su canal "ARvel a la aventura" y otras plataformas. Al momento del intento de robo, se encontraba realizando una de sus habituales transmisiones en vivo, una práctica común entre los influencers para interactuar de manera directa con su audiencia.