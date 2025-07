Fernández Noroña recomienda a Bermúdez Requena entregarse; "de cualquier manera lo van a detener"

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que el secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, debería de entregarse a las autoridades, ya que de todas maneras lo van a detener.

En entrevista en el Senado, el legislador morenista resaltó que con las declaraciones de Hernán Bermúdez se determinaría su situación jurídica y se sabrá si hay otras personas involucradas en los presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Yo creo que lo mejor sería hacer frente, porque de cualquier manera lo van a detener, pues está solamente alargando su agonía.

“Me parece que sus declaraciones serán relevantes para entonces sí ya empezar a tener mayores elementos, sobre todo la autoridad judicial, de qué procede, ¿no?, y si hay otras personas responsables. ¿Quiénes? Ya se verá si eso es así”, indicó.

El senador morenista afirmó que la 4T no es igual a los partidos opositores, ya que Hernán Bermúdez fue denunciado por el gobierno morenista y será detenido por el mismo.

Sin embargo, Fernández Noroña afirmó que lo que no convalidarán será una campaña de linchamiento de determinación de responsabilidades, esto respecto al coordinador de la bancada de morena en el Senado, Adán Augusto López.

“Este hombre (Hernán Bermúdez Requena) está denunciado por nosotros, y va a ser detenido por nuestro gobierno, y no va a quedar impune. La compañera presidenta ha sido absolutamente contundente. No hay pacto de complicidad con nadie, pero no vamos a convalidar una campaña de linchamiento, de determinación de responsabilidad”.