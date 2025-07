Sheinbaum y Lula hablan sobre ampliar el acuerdo comercial México-Brasil

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum se comunicó con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para abordar el próximo encuentro con una delegación de ese gobierno y del sector empresarial para reforzar los temas comerciales de ambos países.

En sus redes sociales, la mandataria federal publicó un breve mensaje:

"Esta tarde conversé telefónicamente con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; dimos seguimiento al acuerdo para recibir en México a autoridades y empresarios de Brasil, con el propósito de profundizar nuestra colaboración en diversos temas”.

Por su parte, también en la red social X, el mandatario brasileño informó que en la conversación con Sheinbaum “destaqué la importancia de profundizar las relaciones económicas y comerciales entre nuestros países, especialmente en el contexto actual de incertidumbre”.

Informó que acordaron la visita a México del vicepresidente Geraldo Alckmin los días 27 y 28 de agosto, acompañado de una delegación empresarial y de otros ministros brasileños.

Además, "conversamos sobre la ampliación del acuerdo comercial Brasil-México, destacando el potencial de las industrias farmacéutica, agrícola, de etanol, biodiesel, aeroespacial, de innovación y educación como áreas estratégicas en nuestra relación bilateral".

