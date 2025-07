Fernández Noroña: La relación con la presidenta Sheinbaum “últimamente ha sido menos cercana”

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, asegura que el voto de Miguel Ángel Yunes Márquez en favor de la reforma judicial no fue moneda de cambio por impunidad, sino una “definición política” en un momento clave para la bancada oficialista.

La adhesión de Yunes Márquez a la bancada morenista abrió la puerta a que otros legisladores de oposición se sumen a las filas del partido guinda en el Congreso, para lograr la aprobación de las reformas de mayor interés para el Ejecutivo federal.

Fernández Noroña, en entrevista, recuerda cómo vivió la aprobación de la reforma judicial, también habla sobre su relación con la presidenta Claudia Sheinbaum y con su antecesor, López Obrador, así como por su paso por la presidencia del Senado.

En defensa de Yunes

Fernández Noroña considera que uno de sus logros como presidente de la Mesa Directiva fue sacar adelante la reforma al Poder Judicial.

La modificación constitucional se aprobó el 11 de septiembre de 2024 en una caótica sesión en la que el Senado fue tomado por manifestantes; aún con ello, Morena y aliados salieron adelante con 86 votos en favor y 41 en contra.

El senador recuerda que el coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López (actualmente en la palestra nacional por sus ligas con Hernán Bermúdez Requena, prófugo de la justicia, acusado de encabezar al grupo criminal de La Barredora en Tabasco), ya tenía una lista de legisladores que apoyarían la reforma. Sin embargo, al final desistieron de su apoyo por la “presión tan grande que hubo”.

“Adán Augusto es un operador político excepcional, excepcionalmente eficaz y tenía un número mayor de senadores que iban a sumarse y luego le fueron bajando esas definiciones que acabaron de este lado. La presión fue tan grande que no se quisieron venir”, explica.

Yunes Márquez. Beneficios en Morena. Foto: Montserrat López

En total, 127 de los 128 senadores en el Pleno estaban presentes para la discusión; sólo Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano (MC), no acudió a la cámara. Horas después de la discusión se justificó afirmando que su padre fue retenido por la Fiscalía de Campeche. Noroña Asegura que él habló con el senador emecista y verificó que eso no era verdad.

Así, los votos faltantes fueron emitidos por los senadores Araceli Saucedo y José Sabino Herrera, entonces perredistas y actualmente pertenecientes a la bancada de Morena, y por el panista Miguel Ángel Yunes Márquez, quien luego de ser expulsado de su propia bancada, como represalia por su voto en favor de la reforma judicial, ahora legisla por el partido en el poder. Los tres votantes recibieron comisiones en el Senado, cabe recordar.

En aquel momento Yunes era investigado por la Fiscalía de Veracruz por falsificación de documentos y fraude procesal, delitos por los que incluso contaba con orden de aprehensión. Un mes después de aprobar la reforma judicial, la orden de captura fue cancelada al igual que la investigación de la fiscalía veracruzana.

Pese a ello, para Fernández Noroña, sin la “determinación” del también exalcalde de Boca del Río en ese momento crucial, la reforma al Poder Judicial no se hubiera logrado; en la entrevista rechaza que fuera moneda de cambio para cerrar la investigación contra el veracruzano.

“Han seguido sumándose senadores, pero no tuvieron el valor para hacerlo en ese momento. O sea, la presión era tan fuerte de los medios y de la oposición.

“Que estén diciendo que (el voto de Yunes) es por una moneda de cambio, pues se tenía este número mayor de senadores. Y no se definieron porque era un asunto de definición política de esa coyuntura y de ese momento y regatearle a los Yunes esa definición, o sea, a mí me parece que eso es regatearles una determinación importantísima que tomaron”.

El senador morenista asegura que la adhesión de Yunes Márquez les importa en la medida en que ese voto fue definitorio para lograr la reforma del Poder Judicial e, inclusive, comenta que dentro del movimiento hay algún sector que no ha ponderado la importancia de esa definición.

“Yo lo pregunto en las asambleas, ahí están los videos, yo les digo: ‘A ver, compañeros, creo que hay que superar el sectarismo, a ver qué les parecería que yo les dijera que no pudimos hacer la reforma constitucional (...) teníamos 85 senadores y necesitamos 86 y luego teníamos el voto (...) pero era el de Yunes y le dijimos que no estaba a la altura de nuestra vida’ ¿Qué me hubieran dicho? ‘No sea pendejo, mi amigo, ¿cómo se le ocurrió dejar ir ese voto?’ y la gente se muere de risa”, explica.

Osorio Chong, frustrado brinco a Morena. Foto: Montserrat López

Personajes sin cabida

Sin embargo, a juicio de Fernández Noroña, hay personajes que de plano no tienen espacio en el partido en el poder. “como el líder del PRI, Alejandro Moreno, o Miguel Ángel Osorio Chong (secretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto), quien buscó unirse al movimiento.

Es evidente que hay perfiles que no son aceptables. Es evidente que hay personas que no son aceptables y uno de ellos es el de Alejandro Moreno (...) Nosotros estamos abiertos a que gente que venía del PRI o del PAN se sume al movimiento, si están aportando y están en la definición.

“Hubiera sido que el PRI decidiera votar en favor de esa reforma (judicial), como han votado otras y eso es perfectamente legítimo en cualquier Congreso (...) En la campaña, Osorio Chong, la verdad es que poco se ha dicho, pero a estas alturas ya puedo decirlo, Osorio Chong quería venirse para acá. Y dijimos, no. No cabe”.

Su llegada a la presidencia del Senado

El senador Gerardo Fernández Noroña dice que la presidencia del Senado le dio la oportunidad de demostrar otras cualidades que le “regateaban”.

“Creo que ha permitido que un prejuicio muy grande que había sobre mi persona, y que han querido recuperar los medios, de decir que soy un faccioso y todas las tonterías que dicen, yo creo que mi ejercicio en la presidencia de la Mesa Directiva ha dejado claro que mis capacidades van mucho más allá de lo que me habían reconocido. Creo que ha sido el momento de mayor desarrollo político en mi persona”.

Aprovecha para aclarar que la presidencia del Senado no fue un premio por quedar en tercer lugar en las encuestas de Morena por la nominación presidencial, sino más bien un reconocimiento.

“La verdad es que yo sólo había acordado venirme al Senado, y después reclamé una serie de circunstancias… y en ese contexto, al final, se me planteó que yo pudiera presidir la Mesa Directiva, yo lo acepté. Y efectivamente, la presidencia que yo he ostentado es parte de ese acuerdo político, eso fue público y nunca se ha negado”.

Con López Obrador, apoyo por el movimiento. Foto: Miguel Dimayuga

No al PT; sí a Morena

Fernández Noroña también comenta sus razones para no afiliarse al PT. “Desde un principio tuve una relación de unión libre (con el PT), por decirlo de alguna manera, porque yo no quería volver a militar en un partido y porque además yo sabía que, si me metía al PT, pues iba a acabar en un conflicto.

“Soy muy libre, soy muy de izquierda y soy muy crítico y el PT tiene sus maneras... íbamos a acabar chocando”.

En cambio, habla de su decisión de sumarse a Morena: “Sería un error mantenerme fuera de Morena cuando es el partido más importante del movimiento.

En esta coyuntura, después de lo que pasó en el proceso interno, o sea, me dijeron: ‘No, pues no puedes coordinar porque no es de Morena’; entonces, sería una tontería de mi parte dar un pretexto de esa naturaleza.

Sin embargo, para el senador existe un riesgo en Morena: “Nuestro movimiento tiene que asumir esa parte sectaria que hay, que la tiene que resolver bien. Tiene que asumir la importancia de la unidad, sin arrogancia, sin subestimar a ningún aliado.

“Creo que la gran falla de nuestro movimiento que debemos resolver relativamente pronto es que no hay un espacio de discusión interno nuestro. Eso es lo que urge, más allá de que si hay fisuras”, afirma.

Su relación con Palacio Nacional

Pese a reconocer que siempre ha respaldado y apoyado al expresidente Andrés Manuel López Obrador, el senador Fernández Noroña aclara que entre ellos no existe una amistad.

Además, reconoce que la relación con la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha ido enfriando con el tiempo.

“Con el compañero presidente luchamos literal codo con codo por la transformación del país: él como líder, claro, pero yo ahí a su lado, siempre firme. La verdad es que siempre fue una relación de respeto y con diferencias... Entonces, no fue nunca una relación fácil, pero yo no nunca, ni por un segundo, dudé de la importancia de respaldarlo, de acompañarlo, de fortalecer su posición”, explica.

Aunque rechaza abundar en el tema, Fernández Noroña suelta que la relación con la presidenta Claudia Sheinbaum ya no es tan cercana.

“La comunicación con la compañera presidenta ha sido siempre buena, últimamente ha sido un poco menos cercana, pero somos compañeros de lucha. No entraré en ese tema, cada quien se hace cargo de sus decisiones, sus tareas, yo creo que hemos sacado adelante la responsabilidad que se nos confió y pues será en su momento, si en este momento no se tiene esa valoración, en algún momento se hará la valoración”, dice.

Sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva del Senado confiesa que el único favor que le ha pedido directamente a Sheinbaum es permitirle conocer la oficina desde donde despacha en Palacio Nacional.