Adán Augusto López no tiene ninguna investigación en su contra: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la conferencia mañanera, a la presidenta Sheinbaum Pardo se le preguntó sobre la insistencia de que Adán Augusto López Hernández deje el cargo de la coordinación de Morena en el Senado, al estar señalado por nombrar a Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad de Tabasco, aun siendo el líder del grupo criminal “La Barredora”.

La jefa del Ejecutivo Federal destacó que la orden de aprehensión contra Bermúdez Requena se dio una vez que llegó su gobierno, además de que López Hernández no tiene hasta el momento ninguna carpeta de investigación en su contra, aunque, resaltó que respondería de ser llamado por la autoridad.

“La investigación debe seguir, recientemente se detuvo a una persona que trabajaba en la Secretaría de Seguridad de Tabasco, ya con una orden de aprehensión de la FGR y las investigaciones deben seguir, pero con base en investigaciones, con base en pruebas, no con base en un en presunto o en linchamientos mediáticos”.

También recordó que la semana pasada la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de empresas vinculadas con Bermúdez Requena.

“Nosotros tenemos una responsabilidad, pero es responsabilidad en todos sentidos, es decir tienen que seguir las investigaciones y no se puede acusar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario”.

Aunque se quejó de que “es importante porque ahora toda la derecha está con este tema”, se le recordó que el debate está en que así como aseguraban que era una obviedad que Felipe Calderón sabía de los nexos de Genaro García Luna con el crimen organizado, también lo es que Adán Augusto López sabía quién era y a qué se dedicaba Bermúdez Requena.

Respondió: “Tienen que seguir las investigaciones y él ya dijo que me pregunten” y dirá lo que tenga que informar, dijo.

“Es muy distinto que el que siguen premiando a García Luna, ¿no dicen nada? ¿No dijo Calderón hace poco que no se arrepiente de nada? Lo dijo, ¿no? Entonces es distinto y aquí siguen las investigaciones y no se puede responsabilizar a alguien hasta que no se demuestre lo contrario… No hay ninguna investigación contra el senador y si alguien lo quiere preguntar lo va a decir, ya lo dijo públicamente”.