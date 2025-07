Adiós a la semana de 48 horas: el plan para reducir la jornada laboral avanza

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La reforma para reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales ha entrado en una nueva fase de definición, con un plan de implementación gradual que se extenderá hasta el año 2030. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el país comenzará una transición para adoptar el nuevo esquema, que busca establecer dos días de descanso obligatorio por cada cinco de trabajo.

La discusión, que ha evolucionado tras la realización de foros nacionales con diversos sectores, ya no se centra en si la medida debe aplicarse, sino en cómo y cuándo se hará. Aunque todavía no hay una fecha única para la entrada en vigor a nivel nacional, se ha confirmado que el proceso será paulatino para no comprometer la estabilidad económica y permitir la adaptación de las empresas.

¿Cómo será la implementación de los nuevos horarios?

El plan propuesto por el Gobierno Federal contempla una reducción progresiva de las horas de trabajo. Según declaraciones del secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, se espera disminuir dos horas por año a partir de 2026. De esta manera, el esquema de transición sería el siguiente:

2026: 46 horas semanales

2027: 44 horas semanales

2028: 42 horas semanales

2029: 40 horas semanales

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha planteado al menos tres modelos de horarios para que las empresas y trabajadores adopten el esquema de 40 horas, buscando flexibilidad y equilibrio entre la vida personal y la productividad.[2] Las opciones incluyen jornadas diarias más cortas de lunes a sábado (aproximadamente 6 horas y 40 minutos), semanas de cinco días con jornadas de 8 horas y dos días de descanso, o un modelo intensivo de cuatro días de trabajo por 10 horas con tres días libres.

Un ajuste diferenciado para las empresas

La implementación de la reforma considerará el tamaño de las empresas para facilitar su adaptación. De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, los empleadores tendrán plazos distintos para realizar los ajustes.

Las microempresas, con hasta 10 empleados, contarán con el mayor margen de tiempo para la transición. Por su parte, las empresas pequeñas y medianas tendrán periodos intermedios, con la posibilidad de recibir apoyos técnicos o fiscales. Se espera que las grandes corporaciones realicen el cambio de manera más ágil.

Esta medida busca atender una realidad laboral en la que México es uno de los países donde más horas se trabaja al año. Cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) indican que cerca del 27% de los trabajadores mexicanos laboran más de 48 horas semanales.