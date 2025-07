Markitos Toys niega acusaciones por lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El influencer Marcos Eduardo Castro, conocido como Markitos Toys, se pronunció este domingo 27 de julio, luego de que su nombre se relacionara con una presunta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por posibles nexos con lavado de dinero, vinculado al crimen organizado.

A través de su cuenta de Instagram, el creador de contenido publicó una historia negando cualquier relación con actividades ilícitas y asegurando que sus recursos económicos han sido utilizados para brindar apoyo a personas necesitadas.

“Ánimo, tiempo al tiempo. Jamás he lavado dinero para nadie. Lo que sí he hecho con mi dinero es apoyar a quien más lo necesita, y lo hago por gusto, no por quedar bien con nadie”, escribió el sinaloense.

Los señalamientos de Markitos Toys surgieron a partir de un reportaje del periodista Óscar Balderas, publicado por Milenio y replicado por varios medios, donde asegura que al menos 64 influencers estarían siendo investigados por la UIF, debido a su posible participación en operaciones financieras ilícitas relacionadas con grupos delictivos que operan en Sinaloa, como “Los Chapitos” y “La Mayiza”.

Según informes, la investigación surgió tras detectar un crecimiento inusual de los creadores de contenido en redes sociales, que va desde un alcance desproporcionado en interacciones hasta altas cantidades de ingresos.

El modelo que se investiga sugiere que organizaciones delictivas identifican perfiles con alto potencial de influencia digital, inflan su alcance mediante recursos técnicos y económicos, y posteriormente reciben parte de las ganancias generadas por publicidad y otros ingresos digitales. Además, se incluyen rifas sin autorización, contratos con empresas "fantasmas” y movimientos sospechosos en cuentas asociadas, indicó “El imparcial”.

¿Quién es Markitos Toys?

Marcos Eduardo Castro Cárdenas -Markitos Toys- es un creador de contenido originario de Culiacán, Sinaloa. Se hizo popular en plataformas como YouTube e Instagram, donde muestra su estilo de vida, negocios y vehículos de lujo.

Su figura ha estado en medio de controversia en los últimos años, particularmente por ataques armados contra propiedades suyas y señalamientos que lo vinculan con grupos criminales.

Relación con “El Nini” y declaraciones pasadas

Markitos Toys ha sido tema de conversación no solo por los hechos violentos que han rodeado su entorno, sino también por sus declaraciones públicas. En un podcast, reconoció haber tenido amistad con Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, exjefe de seguridad de “Los Chapitos”, detenido en noviembre de 2023. “Uno no decide en qué trabaja un amigo”, dijo en ese momento.

El influencer también ha hablado sobre cómo, en su infancia, llegó a considerar como aspiración convertirse en narcotraficante, por el tipo de figuras que veía en su entorno. “Yo decía que quería ser narco. Nunca dije que policía, ni bombero”, recordó. No obstante, aseguró que su percepción cambió con el tiempo, y negó cualquier actividad ilícita. “Todo lo que tengo viene de mis redes, mis negocios y de YouTube”, declaró.

Markitos Toys se ha posicionado como uno de los influencers con mayor alcance en el noroeste de México. Junto a su hermano Kevin Castro, conocido como “KC”, inició actividades empresariales desde la adolescencia. Actualmente, ambos operan dos establecimientos de comida rápida conocidos como Ranch Roll, ubicados en Culiacán y Mazatlán. Los negocios fueron atacados con armas de fuego y prendidos fuego en noviembre de 2024.

El 28 de marzo de 2025, Gail Castro Cárdenas, hermano del influencer, fue asesinado a la salida del restaurante Villa Marina, en Ensenada, Baja California. Según reportes oficiales, Castro fue atacado con un arma de fuego, recibiendo múltiples impactos en el rostro, estómago y brazos.

Al respecto, el creador de contenido señaló que “cometieron una gran injusticia” y dijo no comprender los motivos del ataque: “No sé por qué le quitaron la vida y todos sus sueños a mi hermano de esa manera, pero solo Dios sabe por qué pasan las cosas”, escribió en sus redes sociales.

El homicidio ocurrió en un contexto de amenazas dirigidas contra el entorno de Markitos Toys. El 8 de enero de 2025, una vivienda de sus padres en Culiacán, Sinaloa, fue baleada e incendiada. Un cuidador fue privado de la libertad durante el ataque y liberado horas después. Un día antes, desconocidos incendiaron y dispararon contra la casa del propio influencer en la misma ciudad.

Ese mismo mes, circularon volantes en Culiacán con acusaciones contra Markitos Toys y otros personajes públicos, por supuestos vínculos con el crimen organizado, específicamente con el grupo criminal "Los Sapitos”, ligado a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

El influencer abandonó el país en febrero, tras los ataques a su domicilio, y regresó semanas más tarde, según sus propias publicaciones en redes sociales.