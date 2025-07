¿Tienes deudas con el SAT? Estas son las opciones que tienes para regularizarte en 2025

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Los contribuyentes que presenten adeudos fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) disponen de diversas alternativas para regularizar su situación durante el ejercicio fiscal de 2025. Estas opciones, establecidas en el marco normativo vigente, buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones tanto de personas físicas como morales, y con ello, evitar el incremento de pasivos por conceptos como recargos y actualizaciones.

El Código Fiscal de la Federación es el ordenamiento que estipula los mecanismos a los cuales los pagadores de impuestos pueden recurrir para solventar sus adeudos. Entre las principales facilidades se encuentran la solicitud de pago a plazos, ya sea en parcialidades o de forma diferida, y la posibilidad de obtener una reducción en las multas impuestas por la autoridad fiscal.

¿Cómo funciona el pago en parcialidades o diferido?

Una de las herramientas más recurrentes para los contribuyentes es la solicitud de pago en parcialidades. Esta modalidad permite liquidar el monto del adeudo en mensualidades, con un plazo que puede extenderse hasta por 36 meses. Para acceder a este beneficio, el contribuyente debe realizar un pago inicial que corresponde al 20% del total del crédito fiscal.

De forma alternativa, se encuentra el pago diferido, mediante el cual el contribuyente puede solicitar liquidar el adeudo en una sola exhibición en una fecha posterior a la originalmente establecida, con un plazo máximo de 12 meses.

Para ambas modalidades, el monto del adeudo se actualiza con una tasa de recargos por financiamiento, la cual es determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Las solicitudes para acogerse a estas facilidades se deben presentar a través del portal del SAT.

¿Es posible reducir las multas fiscales?

El Código Fiscal de la Federación también contempla la posibilidad de que los contribuyentes soliciten la reducción de las multas impuestas por el incumplimiento de sus obligaciones fiscales. El porcentaje de la reducción puede variar dependiendo del momento en que se realice la solicitud y del tipo de infracción cometida.

Si un contribuyente corrige su situación fiscal de manera voluntaria, antes de que la autoridad inicie sus facultades de comprobación, puede obtener una condonación de la multa. Si la corrección se efectúa una vez que el SAT ha iniciado una auditoría o revisión, pero antes de que se emita la resolución definitiva, también es posible acceder a un porcentaje de reducción.

Para solicitar la reducción de una multa, el contribuyente debe haber cubierto la parte del crédito fiscal que no corresponde a la sanción, o bien, haber solicitado el pago a plazos del mismo.

El papel de la Prodecon en la regularización

Otra vía para la regularización fiscal son los acuerdos conclusivos, un mecanismo de justicia alternativa que se tramita a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). Este recurso permite a los pagadores de impuestos que se encuentran en medio de una auditoría o revisión por parte del SAT, solicitar la intermediación de la Prodecon para alcanzar un acuerdo con la autoridad fiscal sobre las observaciones o calificaciones de hechos que se le hayan notificado.

El objetivo del acuerdo conclusivo es resolver de manera anticipada y consensuada las diferencias que puedan surgir durante el proceso de fiscalización, evitando así llegar a un litigio. Si se alcanza un acuerdo, el contribuyente puede obtener la condonación del 100% de las multas correspondientes a los hechos sobre los que se llegó a un consenso.

La solicitud de un acuerdo conclusivo se puede presentar en cualquier momento a partir del inicio de las facultades de comprobación del SAT y hasta 20 días después de que se levante el acta final, se notifique el oficio de observaciones o la resolución provisional.

Programa de Regularización Fiscal 2025

El SAT ha informado sobre la vigencia del Programa de Regularización Fiscal 2025, dirigido a personas físicas y morales con ingresos de hasta 35 millones de pesos en el ejercicio fiscal a corregir (2023 o anteriores). Este programa ofrece la reducción del 100% en multas, recargos y gastos de ejecución.

Para acceder a este programa, los contribuyentes no deben haber recibido condonaciones en programas anteriores (2000, 2007 y 2013), no tener sentencias firmes por delitos fiscales y no estar en los listados del artículo 69-B o 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación.

Los interesados pueden solicitar los beneficios a través del portal del SAT, en una cita presencial, en la Oficina Virtual, o a través de los canales de comunicación como MarcaSAT y el chat en línea.

La importancia de mantenerse al corriente con el SAT

Mantener una situación fiscal regular es fundamental para la salud financiera de personas y empresas. Los adeudos con el SAT pueden generar, además de recargos y multas, una opinión de cumplimiento negativa, requisito para diversos trámites, licitaciones o solicitudes de crédito.

La falta de cumplimiento puede derivar en el inicio de un Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), mediante el cual la autoridad fiscal puede realizar el cobro coactivo del adeudo, incluyendo el embargo de bienes o cuentas bancarias.