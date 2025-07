Salinas Pliego lanza crítica a la 4T tras vacaciones de lujo: revive VIDEO de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El empresario Ricardo Salinas Pliego difundió en días recientes un video en el que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hace un llamado a la austeridad, en el contexto de una serie de viajes al extranjero por parte de funcionarios y figuras cercanas a la Cuarta Transformación que han sido objeto de escrutinio público.

A través de sus redes sociales, el 28 de julio de 2025, Salinas Pliego compartió un fragmento de la conferencia matutina del 11 de mayo de 2020, donde se escucha a López Obrador pedir a la población y a los funcionarios "no al derroche, es un cambio en la forma de vida, en general, no al dispendio, no al lujo". La publicación del empresario intercala estas declaraciones con imágenes de los recientes viajes.

TE PUEDE INTERESAR: Adiós a la semana de 48 horas: el plan para reducir la jornada laboral avanza

La difusión del video por parte de Salinas Pliego se produce después de que recientemente se difundieron las estancias en el extranjero de varios políticos afiliados al partido Morena, lo que ha generado un debate sobre la coherencia con el discurso de austeridad que ha promovido el movimiento.

Que forma tan increíble de burlarse de la gente uD83DuDE02, no son iguales, estos son peores:



Criminales, corruptos, ineptos, mentirosos, rateros y traicioneros con la gente a la que engañan diario.



Antes tenían “otros datos” pero hoy nunca tienen datos de nada, y todo “lo van a… pic.twitter.com/DArALsg2Om — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 28, 2025

Los viajes que desataron la polémica

Durante el mes de julio de 2025, diversos medios y usuarios de redes sociales reportaron los viajes de figuras políticas. Entre los casos documentados se encuentra el del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, quien fue visto en Madrid, España. Monreal señaló que se trataba de un viaje de aniversario programado, motivo por el cual no asistió al Consejo Nacional de Morena el 22 de julio.

Por su parte, el actual secretario de Educación Pública, Mario Delgado, fue fotografiado en un restaurante en Lisboa, Portugal. En respuesta a los cuestionamientos, Delgado afirmó el 28 de julio de 2025 que el viaje fue de pocos días y se realizó con sus propios recursos, sin descuidar sus responsabilidades.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Tienes adeudos con el SAT? Estas son las opciones que tienes para regularizarte en 2025

Otro de los viajes que atrajo la atención fue el de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador y actual secretario de Organización de Morena, quien fue visto en Tokio, Japón. Además, se reportaron viajes del senador de Morena, Miguel Ángel Yunes, a Italia; del diputado Enrique Vázquez, a Ibiza, España; y del senador del Partido Verde (PVEM), Luis Armando Melgar, a Londres, Inglaterra.

La postura del gobierno actual

Ante los señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el tema. Durante una conferencia de prensa el 28 de julio de 2025, la mandataria exhortó a los funcionarios de su administración a "comportarse adecuadamente" y recordó que "el poder se ejerce con humildad".

Sheinbaum Pardo sostuvo que los funcionarios tienen la responsabilidad de actuar conforme a los principios del movimiento que representan, el cual, aseguró, se rige por el pensamiento juarista de que "no puede haber gobierno rico con pueblo pobre". Un día antes, el 27 de julio, ya había hecho un llamado a los militantes de Morena y a los funcionarios a vivir "en la justa medianía". Sobre los viajes, la presidenta mencionó que las personas tienen derecho a visitar otros países, siempre y cuando sea con recursos propios y no públicos.

La discusión sobre la austeridad en el gobierno no es nueva. En noviembre de 2019, se aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana, con el objetivo de regular el uso de los recursos públicos y eliminar gastos considerados innecesarios. Dicha ley establece sanciones para los servidores públicos que la incumplan.