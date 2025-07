Así arrestaron a Julio César Chávez Jr. (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El boxeador Julio César Chávez Jr. fue detenido este jueves en Studio City, California. El pugilista fue esposado por agentes del ICE.

En un video que circula en redes sociales se observa el momento de la detención; el gobierno de Estados Unidos lo vinculó con el Cártel de Sinaloa.

El periodista Matthew Seedorff compartió las imágenes donde se observa al deportista al lado de una camioneta, mientras autoridades lo esposan.

“Están tramitando la deportación acelerada de Julio César Chávez Jr. de Estados Unidos. Es ciudadano mexicano”, explica el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

NEW; Through federal sources, I have obtained video of ICE arresting Mexican boxer Julio Cesar Chavez Jr. Wednesday in Studio City, CA. The boxer is accused of being affiliated with the Sinaloa Cartel. pic.twitter.com/FpD0v4aTta