Julio César Chávez Jr. dijo a Markitos Toys que quería ser youtuber (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Una grabación publicada en enero de 2022, en la que Julio César Chávez Jr. expresa su intención de convertirse en youtuber, ha vuelto a circular en redes sociales. El video muestra al boxeador platicando con el influencer sinaloense Markitos Toys a bordo de un vehículo deportivo. La escena ha adquirido nueva relevancia a raíz del arresto y proceso de deportación que enfrenta Chávez Jr. en Estados Unidos.

El video ha sido retomado en plataformas digitales como parte del seguimiento mediático sobre la trayectoria del hijo del excampeón mundial, quien actualmente permanece bajo custodia migratoria en California.

“Yo quiero ser youtuber”: Julio César Chávez Jr. a Markitos Toys

La grabación, compartida por Markitos Toys en su cuenta de Instagram el 8 de enero de 2022, muestra una conversación entre el influencer y Julio César Chávez Jr. mientras circulan por Culiacán en un Lamborghini. En el diálogo, Markitos comenta que evita grabar con ciertos vehículos por miedo a generar sospechas: “No me gusta hacer videos porque van a decir luego ‘yo quiero traer un Lamborghini’”.

Markitos Toys le dijo a Chávez Jr. que él quiere ser un buen boxeador.

Foto: Captura de pantalla del video.

Chávez Jr. responde: “Tú lo mereces, pues tráela”, y añade entre risas: “Mucho YouTube”. El boxeador, hijo del excampeón mundial Julio César Chávez, concluye: “Yo quiero ser youtuber”.

Markitos propone un intercambio de roles: “Pues te vas de youtuber conmigo y yo me voy a ser boxeador contigo”. Luego aclara: “Pero me quiero hacer boxeador bueno, no como tú. Yo quiero ser bueno”. La respuesta de Chávez Jr. fue tajante: “Como yo, no puedes. No vas a poder nunca… porque yo soy el mejor”.

La grabación se retoma tras su arresto en Estados Unidos

La escena, publicada originalmente en enero de 2022, tomó revuelo recientemente a raíz del proceso legal que enfrenta Chávez Jr. en Estados Unidos, donde permanece detenido por estancia irregular y presuntos vínculos con el crimen organizado. El video ha sido retomado en redes sociales y medios de comunicación como parte del análisis público sobre su trayectoria dentro y fuera del ring.

Aunque la grabación también coincide con la atención mediática que ha rodeado a Markitos Toys tras el asesinato de su hermano Gail Castro —ocurrido el 28 de marzo de 2025 en Ensenada, Baja California—, la razón principal por la que se ha retomado es el contexto judicial actual del exboxeador. En la grabación, el hijo del excampeón mundial habla sobre su interés por ser youtuber y su interacción con el influencer ha recobrado relevancia por su contraste con la situación que hoy enfrenta.

Detención en EE.UU. y proceso de deportación

El 2 de julio de 2025, Julio César Chávez Jr. fue detenido por agentes del Servicio de Marshals en Studio City, California. La acción fue ejecutada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que lo identificó como “delincuente indocumentado” y señaló que está vinculado presuntamente al Cártel de Sinaloa.

Según el DHS, Chávez Jr. ingresó a Estados Unidos en agosto de 2023 con una visa de turista. En abril de 2024 solicitó la residencia permanente basándose en su matrimonio con Frida Muñoz, exesposa de Edgar Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. Las autoridades consideraron que hubo declaraciones falsas en la solicitud, lo que derivó en un proceso de deportación acelerada.

Julio César Chávez Jr. nació el 16 de febrero de 1986 en Culiacán, Sinaloa.

A pesar de haber sido considerado una amenaza a la seguridad pública, se le permitió reingresar al país en enero de 2025 bajo una figura de permiso humanitario. Tras la más reciente detención, permanece bajo custodia de ICE en espera de su expulsión del país.

Orden de arresto en México y señalamientos por crimen organizado

Además del procedimiento migratorio, Chávez Jr. enfrenta una orden de arresto vigente en México. De acuerdo con el DHS, el exboxeador es investigado por su presunta participación en actividades relacionadas con el crimen organizado y el tráfico de armas, municiones y explosivos. Las autoridades mexicanas han confirmado que están en contacto con sus contrapartes estadounidenses para colaborar en el caso.

El nombre de Chávez Jr. ha sido vinculado con el Cártel de Sinaloa a través de su relación con Frida Muñoz, quien anteriormente tuvo vínculos familiares con Edgar Guzmán. Aunque el exboxeador no ha emitido declaraciones públicas sobre estos señalamientos, su equipo legal podría presentar apelaciones para evitar la deportación inmediata.