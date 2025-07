“Lo que yo haga con mi dinero es mi derecho”: Noroña defiende no vivir en austeridad republicana

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, justificó no vivir en austeridad y declaró que lo que haga alguien con su dinero es su derecho y no tiene nada que ver con las políticas públicas de austeridad.

El senador morenista detalló que lo que alguien haga con sus recursos como viajar o hacer una fiesta es con su dinero y producto de su trabajo.

“Bueno, pero a ver, yo creo que se confunde, lo que yo haga con mi dinero, pues es mi derecho, no faltaba más, ahora resulta que yo no estoy justificando nada, pero si yo viajo como quiera, me hago una fiesta como quiero, compro lo que quiero, es mi dinero, es producto de mi trabajo”.