Comisión Permanente vuelve a omitir discusión sobre relación entre Hernán Bermúdez y Adán Augusto

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En la Sesión de la Comisión Permanente en el Senado volvieron omitir el tema del senador morenista Adán Augusto López y su relación con su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, quien está prófugo al ser investigado por vínculos con el crimen organizado.

Durante el debate se aprobó la discusión de tres ratificaciones para embajadores en Haití, Kenia y la República Libanesa, sin embargo, se omitió discutir el tema de Adán Augusto, quien entró al Pleno después de que iniciara la discusión y se fue antes de su terminó para evitar a los medios de comunicación.

A diferencia de la Sesión pasada, en la que Adán Augusto se veía parco y guardó silencio, en esta Sesión volvió su sonrisa e interactuó con más confianza con legisladores de su bancada, como con Ignacio Mier y Leonel Godoy.

Sin embargo, algunos fotorreporteros acusaron que cuando Adán Augusto López entró al Pleno, fueron colocados en otra sección de la habitual para limitar su visión en el escaño del coordinador morenista e incluso el personal de resguardo trató de restringir su entrada y salida del Pleno, cuando antes era común.

El primer legislador que hizo referencia al caso de Adán Augusto fue el diputado panista Federico Döring Casar:

“Estamos en contra de la trapacería legislativa, de la censura legislativa, de que los que tienen imputaciones de narcotráfico se vengan a esconder en el grupo parlamentario de ‘La Barredora’, para no darle la cara al pueblo de México.

“Sí vamos a evidenciar la falta de convicción democrática de quienes se dicen inocentes, pero no vienen a darle la cara al pueblo de México. Si no tienen nada que esconder, por qué no dan la cara y por qué no se defienden en esta tribuna”.