Consejo de la Judicatura de la CDMX ordena reanudar labores; amaga con no pagar la nómina

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con amagos de no poder pagar la nómina, el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (CJTSJ CDMX) ordenó reanudar inmediatamente las labores en la institución que permanecen paralizadas desde hace más de un mes.

La orden establece que, aunque se debe respetar el derecho a la libre manifestación y expresión de los trabajadores, los jueces, magistrados y directores deben levantar actas administrativas u ordenar descuentos a quienes no se presenten a trabajar.

Asimismo, amagó con que, si los trabajadores bloquean los accesos a los inmuebles del Tribunal, no podrá seguir pagando la nómina.

“ESTA JUDICATURA ORDENA LA REANUDACIÓN INMEDIATA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE PRESTAN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS HORARIOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE; instruyéndose a las y los titulares de los órganos jurisdiccionales, áreas administrativas y de apoyo judicial, que con el propósito de garantizar el óptimo funcionamiento de la administración e impartición de justicia, apliquen las disposiciones en materia administrativa vigentes al personal que no asista a laborar al área de su adscripción”, indica el acuerdo V-73/2025 emitido esta tarde por el Consejo, al que Proceso tuvo acceso.

“En caso de que continúe el impedimento para acceder a las diversas sedes, con motivo de los bloqueos, para esta Judicatura no será posible garantizar la continuidad de los servicios mínimos indispensables incluyendo, entre otros, el procesamiento de la nómina y demás servicios.”

El aviso fue publicado por el Tribunal pese a que aún no existe un acuerdo firmado con los representantes de las sedes de la institución, con quienes este viernes por la mañana, el subsecretario de Gobierno de la CDMX, Fadlala Akabani, sostuvo una mesa de negociación.

La firma de dicho acuerdo está prevista para las 17:00 horas, sin embargo, los trabajadores afirman que está sujeta a que el documento incluya diversas condiciones.

Gerardo Zambrano, representante de los trabajadores del edificio de Arrendamiento, explicó en entrevista que el acuerdo deberá incluir el compromiso de basificar a todos los integrantes de la institución; que el 15 de septiembre a más tardar las autoridades puedan establecer una cantidad para otorgar de incremento salarial.

“Se va a pactar que si el gobierno o el tribunal, al día 15 de septiembre no nos tiene ninguna cantidad y no empieza ninguna mesa de basificación o nosotros no vemos ninguna convocatoria de basificación, el día 17 volvemos a cerrar”, explicó.

Comentó que en la reunión de esta tarde solicitará dos días de reanudación de labores, pero a puerta cerrada, es decir, sin dar atención al público ni desahogar diligencias para sacar la mayor cantidad de trabajo acumulado en estas semanas que han mantenido el paro.

Zambrano reconoció que faltan aún más cosas como la adecuación de espacios, contratación de más personal, diálogo con los trabajadores previo al inicio de las siguientes etapas de implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, entre otras.

Aunque los trabajadores reinicien labores la próxima semana, de acuerdo con el calendario del Tribunal, el próximo 16 de julio iniciará el primer periodo vacacional del año y las actividades se reanudarán hasta el 4 de agosto.