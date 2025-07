Así reaccionó el gobierno de Estados Unidos a las protestas contra la gentrificación en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Estados Unidos utilizó las imágenes de la protesta contra la gentrificación de la Ciudad de México, llevada a cabo el viernes 4 de julio, para invitar a mexicanos que se encuentren en su país a utilizar la aplicación CBP Home para auto deportarse.

A través de su cuenta en X, el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés), que depende de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, el gobierno estadunidense posteó notas periodísticas de la manifestación, destacando encabezados como el de Reuters en los que se lee, “Mexicanos protestan contra la gentrificación y la migración de estadunidenses”, sobre fotografías que reflejan actos vandálicos.

Otras fotografías muestran a mexicanos portando pancartas con leyendas en inglés alusivas a la presencia de estadunidenses en la Ciudad de México: “Pay taxes, learn spanish, respect mi culture” (paga impuestos, aprende español, respeta mi cultura).

También muestran a manifestantes grafiteando paredes con mensajes en inglés, como “not your home” (no es tu hogar). A estos mensajes el DHS los compartió con la leyenda “Oh”.

“Si estás en los Estados Unidos ilegalmente y deseas unirte a la próxima protesta en la Ciudad de México, usa la aplicación CBP Home para facilitar tu salida”, sentenció el DHS en su página de X.

If you are in the United States illegally and wish to join the next protest in Mexico City, use the CBP Home app to facilitate your departure. https://t.co/P2vKuhbp65 — Homeland Security (@DHSgov) July 6, 2025