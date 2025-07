Familias buscadoras rechazan designación de Gómez Negrete en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Tras la designación de Luis Gómez Negrete como nuevo comisionado de Búsqueda de la Ciudad de México, familias buscadoras independientes mostraron descontento y denunciaron que su opinión fue ignorada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Aunque el perfil de Gómez Negrete fue respaldado por cuatro de los colectivos más representativos de la capital mexicana, familiares independientes señalaron que la designación pone en evidencia la falta de capacidad y voluntad del gobierno central para escuchar a todas las víctimas indirectas de desaparición.

En entrevista, María del Refugio Palacios Ruíz, hija buscadora, exigió que las familias independientes y los colectivos sean tratados y tomados en cuenta con igualdad. Se pronunció contra la designación de Luis Gómez Negrete al frente de la Comisión de Búsqueda local, pues según afirmó al menos 85 familiares buscadores, que no forman parte de la colectividad, respaldaron el perfil de Rosalba Vences Peña, actual titular de la subdirección de Análisis de Contexto en la Comisión.

Palacios Ruiz dijo que, como ocurrió en la designación, existe una tendencia entre las instituciones y las autoridades para dar más espacio y mostrar mayor efectividad en las labores de búsqueda cuando se trata de familias que acuden con el acompañamiento de colectivos.

En cambio, los familiares independientes llegan más vulnerables a las instituciones y enfrentan retrasos en las investigaciones.

Por ejemplo, la hija buscadora aseguró que la dilatación en la revisión de cámaras de seguridad del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, C5, complicó la búsqueda de su madre, Guadalupe Ruíz González, quien desapareció a sus 70 años, el 30 de septiembre de 2024, en la alcaldía Iztapalapa.

Uno de los argumentos que ofreció María del Refugio Palacios Ruíz, para sostener su posición contra la designación de Gómez Negrete fue que hasta el día de su nombramiento formó parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) como encargado de la Coordinación General de Implementación.

A la buscadora le parece “absurdo” que integren a un elemento de la Fiscalía capitalina a la comisión, ya que para ella “está enfermo” el organismo encabezado por Bertha María Alcalde.

Vences Peña. Opción de la minoría. Foto: Especial

“Sabiendo el trabajo que viene trayendo la Fiscalía, en el trato para las familias, que no tenemos respuestas. Que venga alguien de Fiscalía a tomar la posición o la titularidad de la Comisión de Búsqueda, pues no se me hace correcto”.

La hija buscadora advirtió que una de las pretensiones de Gómez Negrete podría ser fusionar la Comisión con la FGJCDMX, pues él mismo lo refirió durante el proceso de selección y consulta pública que realizó el Gobierno capitalino.

Falta de empatía

Luis Gómez Negrete no lleva ni una semana en el cargo y ya acumula al menos un señalamiento por falta de humanización e indolencias en su trato a las familias buscadoras.

María Del Refugio Palacios Ruiz consideró que el nuevo titular de la Comisión de Búsqueda no tiene “facilidad para tratar con las personas”.

En su experiencia particular, compartió: “Una vez me dijo terminando la mesa del Gabinete de Búsqueda, que yo me acercara para darle mis inconformidades y el señor salió corriendo. Se molesta cuando le comentas algo que está pasando, no tiene empatía con las familias”.

La buscadora describió la actitud de Gómez Negrete como “arrogante”, en especial durante las sesiones que realiza el Gabinete de Búsqueda.

Ahora que Palacios Ruiz estará al frente de la Comisión de Búsqueda local reconoció que las familias independientes sienten temor ante la posibilidad de enfrentar retrasos en procedimientos burocráticos con los que ya habían avanzado en la institución.

“Tenemos miedo de que él venga con su personal de confianza y empiece a quitar a las personas que realmente han luchado por la Comisión, habló de que son personas que trabajaron día a día sin recursos, que no tuvieron seguro ni aguinaldo”.

Considera que uno de los grandes retos que enfrentará el exintegrante de la Fiscalía capitalina será hacer efectivo el discurso que ha adoptado el Gobierno de la CDMX sobre la participación de todas las familias en la toma de decisiones relacionadas con la búsqueda de personas.

Cámaras del C5. Fallas que complican las búsquedas. Foto: Germán Canseco

Ellos aseguran que escuchan a todas, pero no es verdad, habemos muchas familias independientes que no somos escuchadas, esta no es la primera vez que no somos tomadas en cuenta.

Al finalizar la entrevista, la buscadora envió un mensaje a Gómez Negrete y a la jefa de Gobierno: “Queremos una mesa de diálogo las familias independientes, para garantizar el funcionamiento de la Comisión”.

Además, agregó que esperan que el comisionado sea evaluado cada seis meses y con base a eso que se determine su continuidad para 2026: “Si nosotros vemos que no tiene ese desempeño que estamos buscando, que pueda declinar en su cargo y sea sustituido por un perfil comprometido y con liderazgo”.

Brugada. Críticas por designación. Foto: Eduardo Miranda

En contraste con el testimonio documentado por Proceso, Luis Gómez Negrete dio a conocer que una de las prioridades que tendrá al frente de la Comisión será el acercamiento con todas las familias buscadoras.