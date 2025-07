La designación de López-Gatell para la OMS abre la herida de la pandemia en México

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Aunque para la presidenta Claudia Sheinbaum se trata de un escándalo de índole político contra quien manejó la pandemia de covid-19, la designación que ella hizo de Hugo López-Gatell Ramírez como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) caló en la memoria de los mexicanos que padecieron los estragos de esa crisis sanitaria, que derivó en la muerte de 334 mil 336 personas, según datos oficiales, y que colocó a nuestro país en el quinto a escala mundial con más fallecimientos por esa causa.

Según la mandataria, a López-Gatell Ramírez lo avala un doctorado en Salud Pública por la Universidad John Hopkins.

Las cifras de quienes perdieron la vida y, en general de la situación de covid-19 en el país, son del gobierno, contenidas en la página https://datos.covid-19.conacyt.mx/ actualizadas hasta junio de 2023.

Tras aclarar que la propuesta de López-Gatell a dicho cargo fue suya, la presidenta Sheinbaum dedicó al menos una mención por día para defender tal nombramiento durante esta semana última.

“¿Vieron ayer el escándalo que armaron con Hugo? De veras, es que es increíble...”, se quejó la mandataria sobre los señalamientos contra el exfuncionario de López Obrador en los cuales se recordaron sus dichos y actos polémicos cuando fue subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en el sexenio pasado.

Cuando López-Gatell fue nombrado el encargado de atender la pandemia de covid-19 y vocero de esa información en México, gozó incluso de popularidad en redes sociales.

Sin embargo, la credibilidad del vocero sanitario se deterioró cuando públicamente respaldo al entonces presidente para mantener sus giras de trabajo en plena emergencia sanitaria, hecho que sirvió de ejemplo para quienes rechazaban las medidas de confinamiento.

Marzo de 2020. Emergencia sanitaria; medidas deficientes. Foto: Eduardo Miranda

Además, López-Gatell generalmente ajustó su discurso a las consideraciones de López Obrador, como cuando invitó a la ciudadanía a salir y seguir con besos y abrazos, pese a que el virus ya tenía 10 días en el país, ya había infectado a poco más de 10 casos confirmados y se sabía de los estragos que estaba causando en Asia.

“Lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse eh, no pasa nada y así (simulando un abrazo) nada de confrontación, de pleito”, dijo el mandatario en marzo de 2020, mientras que para esa fecha China ya padecía condiciones graves por la pandemia, con más de 80 mil casos de covid-19 y, por ejemplo, Estados Unidos reportaba tres mil enfermos.

¿”Hay que abrazarse, no pasa nada”? En serio, ¿esa es la recomendación del Presidente sobre el coronavirus? pic.twitter.com/aukJFLhX2E — Pascal (@beltrandelrio) March 12, 2020

Ya con la existencia de más diagnósticos positivos y la tendencia en el resto del mundo a incrementarse, lo cual derivó en el confinamiento total en varios países, el entonces presidente López Obrador insistía en llamar a sus giras por el país.

La reputación del doctor en epidemiología sufrió un primer golpe a causa de sus propias palabras. El 16 de marzo de 2020 se le cuestionaba si por la insistencia de López Obrador de mantener las giras no representaba un riesgo de contagio, la respuesta fue:

“La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio, en términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros. El presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo, y usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad. El presidente no es una fuerza de contagio. Entonces, no, no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas; o al revés, como lo dije antes, o al revés”.

El presidente @lopezobrador_ da positivo a #Covid19

23/Enero/2021



«La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio».

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

16/Marzo/2020 pic.twitter.com/qcNs8T9Cq4 — Enea Salgado (@Enea_Salgado) January 25, 2021

Después vinieron otras declaraciones polémicas... por ejemplo, que el cubrebocas “sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve”.

El presidente se negaba a aplicarse la prueba diagnóstica de covid-19, y aunque afirmó que seguiría las recomendaciones de los médicos, el hecho se dio hasta que se vio obligado por medidas que sí aplicaban otros países.

Las mascarillas o cubrebocas dan una falsa sensación de seguridad. Hay otras formas de infectarse, por ejemplo, al tocarse la cara. El llamado es a no desperdiciar utilizándolas de forma innecesaria como mecanismo de protección que no tiene una fuerte evidencia científica. pic.twitter.com/uM0AH0V9Cp — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 4, 2020

El único que logró que López Obrador se aplicara la prueba diagnóstica del nuevo virus fue Donald Trump, el entonces también presidente de Estados Unidos, debido a que el tabasqueño acudiría a un encuentro con su homólogo, pero era requisito obligatorio aplicarse la prueba para descartar un contagio. También fue de los pocos momentos en que se le vio con cubrebocas en el vuelo a ese país. Esto se registró hasta julio de 2020.

Choque con la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum

En junio de 2020 López-Gatell afirmó que la aplicación de pruebas de detección del virus no garantizaba el éxito en el control de la pandemia, sino que tenía que ver con las decisiones que toma el gobierno para bajar los contagios.

Ese hecho tampoco permitía tener un registro real de la cantidad de casos positivos, es decir: si no se medía, no se podía contabilizar y, por ende, eso repercutiría en las acciones para atender la emergencia.

Para diciembre de 2020 López-Gatell también consideró que, aunque podía ayudar, no era indispensable que los niños contaran con vacunas para regresar a las escuelas, lo cual despertó un rechazo ciudadano, principalmente de padres de familia que mantenían el temor de enviar a sus hijos a clases.

En el contexto de esos discursos y los hechos estuvo inmersa la Ciudad de México que, por la cantidad de habitantes y actividad comercial, la capital del país en diferentes ocasiones estuvo en el primer lugar de infecciones confirmadas y defunciones asociadas al covid-19.

Las olas de contagios llevaron a la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México y hoy presidenta, Claudia Sheinbaum, a aplicar medidas que buscaban enfrentar la emergencia por el número de muertes. Se trataron de acciones contrarias a las promovidas por López-Gatell, como el uso de cubrebocas, de un semáforo epidemiológico y de pruebas diagnósticas que intentaron llevar un manejo responsable de la pandemia en cuanto al número de contagios y fallecimientos asociados al covid-19.

Durante 2020, año crítico de la pandemia, la entonces mandataria local informó que en la Ciudad de México se lograba “contener las hospitalizaciones y el índice de positividad con base en una intervención con sustento científico. No tomamos ninguna decisión basada en una ocurrencia”, dijo.

En ese contexto, un monitoreo de información por parte del gobierno de la CDMX en esas fechas destacaba que el propio López-Gatell reconocía la labor del gobierno capitalino.

Sheinbaum. Defensa presidencial para López-Gatell. Foto: Benjamín Flores

“La estrategia contra covid-19 implementada por el Gobierno de la Ciudad de México es la más completa para atender la zona más compleja de control epidémico, aseguró Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. “Me quedé profundamente impresionado por la integralidad, la creatividad, la extensión y la dedicación de la estrategia de control de covid”, se lee en dicho informe.

“El éxito que se ha tenido en la CDMX, aunque todavía no estemos en una fase de descenso, tan sólo con que estemos en meseta y no tenga un incremento o rebrote, representa un éxito profundo de equipo de la doctora (Claudia) Sheinbaum, de su liderazgo”, indica dicho informe, esto luego de que el expresidente López Obrador entrara a la discusión para asegurar que no había diferencias de fondo entre Sheinbaum y su funcionario de Salud.

Ahora, a cinco años de distancia, la titular del Ejecutivo federal defendió la permanencia del cargo y visibilidad en la escena pública del también maestro en Ciencias Médicas por la UNAM, y admitió que –aunque se pensaba que era una noticia falsa por los antecedentes del personaje y su confrontación con la CDMX durante la pandemia– fue suya la idea de proponerlo ante la OMS.

“No, es de a de veras. Sí se va. Sí, cómo no. Claro que sí. Yo lo nombré, sí, yo lo propuse. Sin problema, lo puedo decir con gusto”, dijo sobre su designación que no requiere la aprobación del Senado.

Durante la semana que defendió el nombramiento, la presidenta cuestionó la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de covid-19 en México, a quienes señaló de ser los mismos que siempre se manifestaron contra el gobierno del presidente López Obrador, pero que ahora se agrupan en una organización con un nombre “que suena muy elegante”.

En 2024 esta organización presentó un informe sobre la situación de México en la pandemia de covid-19 en cifras. Un elemento que llamaron “muertes en exceso” indica que se registraron 807 mil 720 fallecimientos.

El documento destaca que “uno de los rasgos distintivos de la gestión de la emergencia en México fue el mantenimiento deliberado, a escala nacional, de una política restrictiva para la detección y registro de casos de covid-19, limitada a propósitos de vigilancia pasiva del curso de la epidemia a escala agregada”.

Además de que “la ampliación en la capacidad de detección y registro del Sistema de Vigilancia Epidemiológica a lo largo del tiempo fue relativa e insuficiente para acercar a México a los promedios mundiales; debe apuntarse además que dicha ampliación fue resistida por autoridades sanitarias federales, bajo el argumento de que significaba usar recursos económicos escasos en forma inútil y podía, además, afectar la integridad de la muestra”.

Pandémia por covid-19. Dolorosa memoria en México. Foto: Miguel Dimayuga

El informe concluye en una parte: “Los datos son contundentes. De las más de 800 mil muertes en exceso que la pandemia dejó en México, entre 37% y 39% no puede atribuirse a la prevalencia de enfermedades crónicas, el nivel de desarrollo económico, la economía informal, las deficiencias en el acceso y calidad del sistema de salud (agravadas en los años previos a la crisis), la estructura demográfica y otras condiciones difíciles de modificar a la llegada de la pandemia”.

Consideran también que:

Si México hubiera tenido un desempeño apenas promedio en la gestión de la emergencia sanitaria, se habrían evitado alrededor de 300 mil muertes. Se trata de muertes que no pueden comprenderse sin referirse a las graves fallas en el gobierno de la pandemia que se documentan en este informe. Sacar lecciones completas de esta crisis depende de afrontar esta realidad.

La jefa del Ejecutivo reprochó que en esta organización están “los mismos: Julio Frenk y todos ellos que, desde el principio, estuvieron en contra del gobierno, por otras razones y tuvieron sus diferencias en la atención a la pandemia”.

Esta organización está integrada, además de Julio Frenk, por Sergio Aguayo, Mariana Campos, Julia Carabias, Enrique Cárdenas, José Ramón Cossío, Carlos del Río, Eduardo González-Pier, Tonatiuh Guillén, Antonio Lazcano, Helena Legido-Quigley, Carlos Mancera, María Elena Medina-Mora, Carol Perelman, Sylvia Schmelkes y el coordinador de la comisión, Jaime Sepúlveda.

En varias ocasiones desde la comunidad médica y sectores de la ciudadanía –sin omitir a la oposición– exigieron la renuncia de López-Gatell por sus declaraciones desde 2020, pero fue protegido por López Obrador.

El cobijo presidencial, de acuerdo con sus críticos, parecía que había terminado con el fin del sexenio del tabasqueño. Sin embargo, la figura del vocero federal en tiempos de pandemia es reivindicada por la propia presidenta, quien lo impulsa como representante de México ante la OMS.