Salgado Macedonio y Añorve niegan intención de cerrar la radio de la Autónoma de Guerrero

CHILPANCINGO, Gro., (apro) .- Los senadores Félix Salgado Macedonio, de Morena, y Manuel Añorve Baños, del PRI, negaron estar operando para cerrar la Radio de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), como denunciaron trabajadores de esa emisora.

Incluso el senador morenista y padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, consideró que las denuncias son una “felonía” para desacreditarlo.

El periodista Sergio Ocampo Arista, respondió que, si Félix Salgado piensa que es una "felonía", los trabajadores de Radio UAG le recuerdan que previamente ha habido intenciones de sectores del gobierno de desaparecer la emisora.

Y retó a los senadores a que, sí están comprometidos con la libertad de expresión, desde su posición de poder impulsen la creación de radios comunitarias en regiones indígenas y de la sierra donde hay desinformación.

El 3 de julio, el portal de la Revista Proceso dio a conocer que personal de la radio alertó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), con el acompañamiento de los senadores Félix Salgado y Manuel Añorve, pretenden cerrar la emisora con la incautación de un transmisor y su equipo de trabajo.

El IFT, denunció Sergio Ocampo en su programa Tribuna Libre, habría enviado al área jurídica de la UAG un requerimiento para incautar el transmisor, computadoras y una tornamesa.

En septiembre de 2023, el IFT otorgó a la radio universitaria una concesión para operar de manera legal bajo las siglas XHCPEV-FM, en el 101.9 del cuadrante. Una demanda realizada por 40 años.

El locutor señaló que tenían conocimiento que detrás del requerimiento del gobierno federal estarían presuntos operadores de Salgado y excolaboradores de la radio, cercanos a Añorve.

La supuesta intención del senador morenista serían las críticas contra su aspiración de ser candidato a gobernador y contra el gobierno de su hija, Evelyn Salgado.

El jueves 4 de julio, Salgado Macedonio, posteó respecto a la nota publicada en Proceso en la que se le señala junto al Senador Priista, Manuel Añorve Baños, de pretender cerrar la radio de la UAG:

“Rechazo tajantemente que mi intención sea cerrar una radiodifusora que ha estado al servicio del pueblo desde 1982 y donde siempre he encontrado puertas abiertas.

Aseguró que respeta y apoya la libertad de expresión. Además de reconocer a Radio UAGro como un canal de expresión legítimo y que ha acompañado las luchas democráticas del estado.

“Las versiones difundidas sobre un supuesto apoyo para cerrar la radio son una felonía para desacreditarme. Al contrario, defiendo y apoyo a Radio UAGro y a sus trabajadores”.

Desde el Senado, dijo, apoya a los medios que, como Radio UAGro, ayudan a la construcción de la democracia en el país.

En tanto, el también dos veces senador del PRI (2018-2030), Manuel Añorve Baños, por medio de su equipo de prensa hizo llegar a este medio un comunicado para deslindarse de la maniobra de cerrar la radio.

Dijo que, además de ser “totalmente falsas” dichas declaraciones, no es su facultad tomar esa decisión por ser tema del ámbito federal.

Aseguró respetar la libertad de expresión y apoyar a todas y todos los comunicadores guerrerenses.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI insistió en rechazar los señalamientos los cuales “no tienen sustento ni razón” y que siempre “promoverá la apertura de más espacios para la libertad de expresión”.

Consultado al respecto, el fundador de la radio y conductor del noticiero Tribuna Libre, respondió a los senadores que ojalá usaran su influencia, pero para apoyar a los medios de comunicación independientes.

“Están pidiendo radios comunitarias en las zonas indígenas en la sierra y no les quieren dar las concesiones porque hay muchas trabas burocráticas y políticas.

“Las comunidades requieren estar comunicadas; las redes sociales no son una alternativa porque no hay internet y porque el grueso de la población está desinformada”.

Alertó que las zonas de silencio siguen avanzando en las principales ciudades de la entidad.

En el caso de la Radio UAG aseguró que no ha caído en las garras de los grandes intereses políticos y empresariales porque se ha mantenido cercana a la ciudadanía tratando de cumplir su función de informar, educar y entretener con un limitado presupuesto.

Sobre la versión del nuevo intento de cerrar la estación radiofónica, dijo que esa información se dio en el departamento jurídico de la UAG de que había un requerimiento por parte del IFT bajo las nuevas reglas a los concesionarios.

“No es una felonía y no podemos entrar a un debate que no lleva a nada. Si él (senador Félix Salgado) piensa que es una felonía, nosotros pensamos y le recordamos que ya ha habido intenciones de algunos sectores del gobierno de cancelar este proyecto”.

Recordó que el 22 de febrero de 2022, personal del IFT, con la Guardia Nacional, ingresaron de manera violenta a la estación para intimidar al personal e intentar llevarse el equipo de trasmisión violando la autonomía universitaria.

Los funcionarios presentaron un acta de verificación ordinaria con la que justificaron su irrupción. En esa ocasión a la radio llegaron ciudadanos, reporteros y organizaciones sociales para impedir la incautación del equipo.

Además en 1984, el entonces secretario de Educación, Jesús Reyes Heroles, obligó a suspender sus transmisiones condicionando que sólo así pagaría a sus trabajadores. Cuatro años después la radio regresó al aire.

Entrevistado por Proceso, Ocampo Arista, reiteró que los senadores tienen vinculación al interior de la UAG.

“En el jurídico de la universidad, son gente cercana del senador Manuel Añorve y en el caso del senador Félix, de gente que alguna vez ha estado en la radio”, explicó.

“Algo había de fondo que no sabemos mientras no tengamos el requerimiento oficial, porque si no, no hubiera salido nada”.

Sostuvo que la información llega del departamento jurídico de la UAG, porque la institución es la concesionaria.

“Vamos a estar atentos del desarrollo que puede haber, vigilantes de que no vaya a confundirse esta situación”.

En el contexto de la denuncia de los trabajadores, el tres veces rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán, cercano al clan Salgado, se deslindó de las posturas de los trabajadores en un comunicado firmado como Administración Central.

Luego reculó y dijo que apoyaría a no cerrar la radio en caso de que hubiera una pretensión por parte del IFT.

Félix Salgado Macedonio, Manuel Añorve Baños y Javier Saldaña Almazán, pretenden ser candidatos a la gubernatura de Guerrero en la elección de 2027.