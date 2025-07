Edomex: Secretaría de Educación y Deporte arman montaje, dan cheques a menores de edad y se los quitan

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La instrucción es clara: los taekwondistas que representan al Estado de México en la Olimpiada Nacional deben presentarse en las instalaciones de la Secretaría de Educación local para recibir los recursos económicos que les corresponde como seleccionados estatales. Ya en el lugar, ingresan en bloques de cinco niños para recibir dos cheques nominativos que los menores deben endosar y regresar en ese mismo momento a quien se los entregan. De ahí en adelante, la ruta del dinero ingresa al camino de la opacidad.

Según la explicación que han recibido los padres de familia sobre el destino de estos apoyos, uno de los cheques corresponde a los gastos de transportación y viáticos de los deportistas, mientras que el otro supuestamente se destina a la compra de uniformes de competencia vía la Asociación Estatal de Taekwondo del Estado de México (AETKDEM).

Las denuncias de los padres de familia en el taekwondo mexiquense destaparon una trama turbia de entrega de recursos por parte de las autoridades estatales que se replica en el resto de deportes convocados en la Olimpiada Nacional, en un mecanismo manejado al margen de las Reglas de Operación vigentes para la asignación de apoyos y estímulos económicos, publicadas en la Gaceta del Gobierno del Estado de México. Este año 2025 mil 65 niños mexiquenses participarán en la Olimpiada Nacional.

El mecanismo en el que se utiliza a los seleccionados estatales, en su gran mayoría menores de edad, fue adoptado a partir de la llegada de la actual administración en la entidad encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien tomó protesta el 14 de septiembre de 2023.

“En esta ocasión cambia la operatividad. Hemos tenido bastantes juntas, pero ya se acordó, inclusive se sesionó como parte del consejo (directivo de la Asociación de Taekwondo) qué se hará con los estímulos”, dijo Emily Armas Aranda, presidenta saliente de la AETKDEM, durante una videoconferencia realizada en marzo de 2024 con profesores de taekwondo a cargo de los seleccionados estatales.

“El día (que le toca) al taekwondo es el 11 de marzo a las 11:30 horas. Es la petición que les hacemos por parte de la asociación estatal, que nos apoyen con sus atletas, que estén presentes, que reciban el apoyo que se está dando, que se hagan las entregas como lo está solicitando el Instituto del Deporte. Y esperemos que para el siguiente año haya modificación porque entendemos que no es algo sencillo. Yo hice la petición de que lo recogieran (el cheque) el mismo sábado, que es cuando tenemos los entrenamientos. Sin embargo, la respuesta fue no, ya que la Secretaría de Educación no estará abierta”, añadió Armas.

Hernández Espejel, cheques van, cheques vienen. Foto: Facebook / Secretaría de Educación del Estado de México

En dicha reunión virtual, cuyo audio tiene Proceso, Armas Aranda compartió las indicaciones que a su vez le transmitieron los funcionarios del gobierno mexiquense (cuyos nombres no menciona) y por la cuales la propia dirigente muestra extrañeza ante el nuevo mecanismo implementado.

Se va a hacer de esa manera y no hay marcha atrás -dice Armas-. Cheque que recibe, cheque que no se debe quedar el atleta. Ese cheque lo recibe en (la subsecretaría de administración y) Finanzas (de la Secretaría de Educación) y ahí mismo va a estar un escritorio a un lado en donde el chico tiene que dejar ese cheque. Requieren que el atleta asista y él lo tiene que recibir. Y nos dijeron que es con respecto (sic) a la Ley de Transparencia donde tienen que saber que es un apoyo que va para ellos.

Asimismo Emily Armas les informó que habría otro cheque cuyos fondos los recibiría vía endoso la propia Asociación Estatal de Taekwondo, recursos destinados para comprar doboks, o sea, uniformes de competencia para la práctica de este deporte. “El chico recibe, por lo tanto, dos cheques, recibe el cheque que de inmediato tiene que entregar y recibe el otro cheque que es el que nos tiene que entregar a nosotros para poder cubrir con esos gastos tanto de la (competencia) regional como de la nacional”, detalló.

En este 2025 la mecánica fue la misma que el año anterior: el gobierno del Estado de México emitió dos cheques para cada uno de los menores que participaron en la etapa regional celebrada del 26 al 28 de abril último en la Ciudad de México. El primero por un monto que supera los 12 mil pesos para gastos de transportación terrestre, hospedaje, alimentación y traslados fue devuelto por los niños a los funcionarios estatales. El segundo, por 4 mil 548 pesos, fue endosado a la AETKDEM y quedó en manos de este organismo para comprar uniformes.

En cuanto a la Olimpiada Nacional, programada del 20 al 27 de junio en Guadalajara, se entregó otro cheque por más de nueve mil 300 pesos a cada seleccionado clasificado a la justa. Inmediatamente después de haberlo recibido los deportistas lo regresaron a los mismos funcionarios de la subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación que les entregaron el cheque. Dicho recurso fue designado únicamente para transportación terrestre y traslados, ya que, en la etapa nacional, el estado que es sede del evento deportivo solventa tanto el hospedaje como la alimentación.

Para validar dicha transferencia del dinero por parte de los niños, aunque no estén de acuerdo, los padres de familia deben firmar un documento en el que autorizan la cesión de los cheques emitidos a nombre de sus hijos.

Las Reglas de Operación (ROP) del deporte en el Estado de México no establecen que para poder recibir un estímulo económico los beneficiarios deben devolver el dinero a través del endoso de un cheque nominativo.

Óscar Flores. Silencio. Foto: X / SecOscarFlores

Además, en su capítulo relativo a los apoyos, tampoco consideran a las organizaciones deportivas, en este caso la Asociación Estatal de Taekwondo, como elegibles para recibir un recurso destinado a la compra de uniformes.

De acuerdo con las ROP, para efectos de las etapas regionales y nacionales de los Juegos Nacionales Conade 2024 (Olimpiada Nacional en 2025) las organizaciones deportivas podrán obtener apoyos “con la finalidad de atender los requerimientos y necesidades del desarrollo de cada una de las etapas”, pero sólo en lo relativo a hidratación, suplementación, inscripciones, protestas técnicas y servicio médico con un monto de hasta 20 mil pesos por concepto.

Por su parte, los deportistas, entrenadores, delegados y auxiliares podrán recibir recursos para alimentación, hospedaje, transportación interna y traslados terrestres o aéreos con una asignación de hasta 60 mil pesos, con ocho mil pesos adicionales para la compra de uniformes.

En cuanto a la etapa regional, los montos entregados para solventar los gastos de transportación terrestre, hospedaje, alimentación y traslados ascienden a un millón 200 mil pesos para una delegación de 101 deportistas, necesidades que podrían cubrirse con no más de una tercera parte de dicho monto.

Para la Olimpiada Nacional en Guadalajara se replicó el esquema de los cheques, en esta ocasión por un monto global superior a los 650 mil pesos derivados de una selección estatal de 71 competidores que lograron su clasificación a dicha instancia y los cuales tienen cubiertos los gastos de hospedaje y alimentación por parte de la sede, además de contar con un seguro que paga la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Es decir, el Estado de México se hizo cargo sólo de la transportación al destino de competencia, traslados y viáticos secundarios.

Para logística de movilidad, se dispuso de cuatro autobuses asignados con base en la modalidad, categoría y fecha de competencia de los seleccionados, entrenadores y personal de apoyo, mismos que salieron del municipio de Cuautitlán Izcalli con destino a la capital jalisciense, lo que supondría un gasto de más de 150 mil pesos por unidad en estancias no mayores a cuatro días.

Proceso buscó a los secretarios de Educación, Miguel Ángel Hernández Espejel, y de Finanzas, Óscar Flores, del Estado de México, responsables operativos en la entrega de recursos y apoyos a los deportistas mexiquenses, para responder los cuestionamientos relacionados al mecanismo utilizado para solventar los gastos de los seleccionados estatales. Sin embargo, no hubo respuesta a las peticiones de entrevista.

Tampoco el director del Instituto del Deporte del Estado de México, Manuel Sotomayor, respondió a una solicitud de entrevista.

De acuerdo con Emily Armas, presidenta saliente de la AETKDEM, con relación a los uniformes, los cuatro mil 548 pesos otorgados por seleccionado se utilizaron para la compra de doboks de la marca Tusah en la etapa estatal, cuyo precio al público en general al menudeo ronda los 600 pesos, mientras que para la fase nacional se adquirieron uniformes Adidas en su modelo olímpico, el cual supera los cuatro mil pesos.

No obstante, dicho beneficio sólo estuvo reservado para 50 taekwondistas que clasificaron a la Olimpiada Nacional, lo que implica una disparidad de gastos entre los que compitieron en ambas etapas y quienes no pasaron de la instancia regional.

“No hay sobrante, se da todo a los niños, se dan los mejores uniformes posibles, y si sobra dinero, se les compran más aditamentos para ellos. Se adquirieron los doboks para el TK3 (competencia por equipos) que son de colores y la vestimenta adicional de playeras Joma en el regional, ya que no se asigna uniforme exterior por parte del Instituto del Deporte”, alega Armas, quien accedió a responder las preguntas de Proceso por escrito.

Agencia favorita

En mayo último, el periódico La Crónica y la Agencia Quadratín replicaron una denuncia anónima hecha por un empleado que labora en el gobierno del Estado de México en la que se expone el presunto desvío de recursos por conducto del programa Becas Viajes al Extranjero para el Bienestar, creado para que cerca de 400 estudiantes de Escuelas Normales Públicas, la Universidad Pedagógica Nacional y la Normal Rural de Tenería continuaran sus estudios en Canadá y Europa.

La información publicada indica que hay un sobreprecio en los boletos de avión comprados vía la agencia de viajes Aeromexicana Metepec, a la cual el gobierno del Estado de México pagó entre 50 y 100 mil pesos dependiendo el destino, por pasajes que cuestan una quinta parte de ese valor.

Las notas periodísticas señalan como responsables al secretario de Educación, Miguel Ángel Hernández Espejel; al subsecretario de Administración y Finanzas, Ricardo López Avendaño; al coordinador de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, Guillermo Calderón Vega, así como al secretario particular del titular de la Secretaría de Educación, Carlos Gilberto Chávez Covarrubias.

Según los reportes, con un presupuesto de 40 millones de pesos los estudiantes beneficiados recibieron cheques con el respectivo recurso, mismos que endosaron a las autoridades para ejercer el recurso en un esquema similar al implementado para los seleccionados estatales que están participando en la Olimpiada Nacional. La agencia de viajes Aeromexicana Metepec está involucrada en ambos casos.

Sotomayor, sin solución. Foto: Facebook / Manuel Sotomayor - Mentalidad De Tiburón

Torneo para lucrar

Los padres de familia de deportistas que forman parte de la selección estatal de taekwondo en el Estado de México no sólo están inconformes por el mecanismo en entrega de recursos públicos, también señalan una serie de irregularidades en el seno de la Asociación Estatal de Taekwondo del Estado de México, presidida hasta hace unos días por Emily Armas.

Para muchos, la gota que derramó el vaso fue la organización de la llamada Copa Estado de México, certamen con categoría G3, lo cual quiere decir que le otorga puntos a los participantes en el ranking nacional de taekwondo, sistema que sirve de base para realización de selectivos con miras a integrar las representaciones mexicanas de la especialidad en las modalidades de formas y combate, así como en distintas categorías.

El torneo, realizado del 16 al 18 de mayo últimos en la Unidad Deportiva Juan Fernández Albarrán en el municipio mexiquense de Zinacantepec, desató una serie de denuncias que los padres de familia incluso hicieron públicas en redes sociales.

El certamen tuvo un costo de inscripción promedio de mil 600 pesos por participante y contó con una convocatoria superior a los cuatro mil competidores que asistieron desde diversas ciudades del país.

Entre las inconformidades manifestadas destacan la distancia entre el lugar del pesaje y el recinto de competición, el retraso en el inicio de las actividades con esperas de más de ocho horas afectando en su mayoría a menores de edad, la falta de gráficas de competencia y no contar con equipo de repetición e irregularidades en el uso de los petos electrónicos.

“Se trata de un grupo de choque por los momentos políticos que se viven actualmente”, argumenta Emily Armas, quien desestimó las acusaciones, pues considera que la competencia se desarrolló con normalidad con excepción de la categoría cadetes, en la que reconoció que sí hubo fallas.

Las turbulencias en el seno del taekwondo mexiquense han derivado en diversas reacciones alrededor de esta disciplina, una de ellas por parte del recién creado Instituto del Deporte del Estado de México, encabezado por Manuel Sotomayor, organismo que envió un oficio a Emily Armas que recoge las inconformidades de los padres de familia por la Copa Estado de México.

En dicho documento, el instituto le solicita un informe “pormenorizado y debidamente documentado” que contenga el monto total cobrado, el número total de inscritos al evento, listado nominal de personas inscritas, memoria oficial del evento, listado detallado de las personas responsables de la organización y un informe explicativo sobre las causas que originaron las quejas ciudadanas, en virtud de que el torneo se realizó en una instalación pública sin el pago de una renta y el cual derivó en un beneficio económico para la Asociación Estatal.