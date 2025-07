Detienen a menor desaparecido en Nuevo León; confesó estar “en el jale con el cártel”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un adolescente de 16 años identificado como Luis Ángel “N” fue detenido por autoridades municipales y estatales luego de participar en un ataque armado en un lote de autos en la colonia San Bernabé, al norte de Monterrey. El menor había sido reportado como desaparecido el pasado 14 de abril en el municipio de García, Nuevo León.

Junto a Luis Ángel también fue detenido un joven de 20 años identificado como Axel “N”. Ambos fueron arrestados en un operativo realizado el 4 de julio en la colonia Brisas Oriente, en García, tras ser localizados a bordo de un vehículo deportivo robado que habría sido utilizado durante la agresión en el lote “Autofiar”.

Detenido tras ataque armado con saldo de cuatro muertos

El ataque, ocurrido el mismo 4 de julio, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y varios vehículos incendiados. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León identificó a las víctimas como Jonathan, de 17 años; Jorge Palomo, de 19; Jeu Perales, de 29; y José Chaires, de 42 años. Este último fue identificado como exelemento de la Dirección de Tránsito de Monterrey.

Carta atribuida al menor revela integración voluntaria al cártel del Noreste: ‘no se pregunta, solo se hace’.

Foto: Especial

Además de las víctimas mortales, al menos seis vehículos resultaron dañados por impactos de arma de fuego e incendio, y se reportaron dos personas lesionadas.

Luis Ángel “N” fue reportado como desaparecido desde abril

Luis Ángel fue reportado como desaparecido por su madre desde el 14 de abril, luego de que saliera de su domicilio en García acompañado de otros dos jóvenes. Se emitió una Alerta Amber bajo el argumento de que el menor podría encontrarse en peligro inminente. La ficha fue desactivada el 4 de julio tras su localización y posterior detención.

Una carta explica su verdad sobre su desaparición

Poco después de su detención, circuló una carta presuntamente escrita por el propio Luis Ángel, en la que dirigía un mensaje a su madre y explicaba que no fue víctima de un secuestro, sino que se había integrado por voluntad propia a un grupo delictivo.

En la misiva, el menor escribió: “Madre Santa, no estaba desaparecido, estaba en el jale con el cártel. No me llevaron jefa, me fui”. En otro fragmento agregó: “No me perdí, me equivoqué. No me robaron, me rendí. Que si algún día te preguntan por mí, puedas decir lo que sabes: no estaba desaparecido… estaba en el jale”.

La carta también señala que su participación en el ataque fue una orden que no se cuestiona: “No se pregunta, solo se hace”.

Vinculación a proceso por delitos federales

El 6 de julio, un juez especializado en Justicia para Adolescentes del estado de Nuevo León vinculó a proceso a Luis Ángel por delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcóticos. Durante la audiencia se calificó como legal su detención, y se le impusieron medidas cautelares, entre ellas su permanencia en un centro especializado para adolescentes.

En el vehículo deportivo en el que fue localizado se hallaron también envoltorios con droga, pasamontañas, una báscula gramera y otros artículos utilizados presuntamente por la célula criminal a la que pertenecería.

Axel “N”, el joven que lo acompañaba, también fue vinculado a proceso por delitos relacionados con la portación de estupefacientes.

Robo de vehículo y seguimiento policial

El vehículo asegurado durante el operativo fue identificado como un Corvette azul, presuntamente robado horas antes del ataque al lote de autos. Tras un rastreo por cámaras de seguridad, el automóvil fue ubicado abandonado en una base de transporte urbano en el mismo municipio de García.

Este hallazgo fue clave para localizar a los dos jóvenes, quienes se encontraban escondidos cerca del lugar. La policía municipal de García, en coordinación con elementos de Fuerza Civil y personal ministerial, ejecutó la detención sin uso de fuerza letal.

Investigación sobre célula criminal a la que se unió el adolescente

Las autoridades continúan investigando a qué organización criminal pertenece el menor. Las imágenes obtenidas en redes sociales y grabaciones compartidas en plataformas digitales mostraron a Luis Ángel portando armas largas y conviviendo con presuntos integrantes de un grupo delictivo.

Fuentes consultadas indicaron que las características del caso coinciden con el modus operandi de células asociadas al Cártel del Noreste, grupo que mantiene operaciones en el área metropolitana de Monterrey y cuya presencia ha sido identificada en municipios como García, Escobedo y Santa Catarina.

Aunque la Fiscalía de Nuevo León no ha confirmado oficialmente la afiliación del menor a un grupo en particular, se informó que se analiza su posible participación en otros delitos cometidos en la región.

Cadena de hecho violentos en Nuevo León

La agresión al lote de autos se suma a una serie de hechos violentos registrados en Monterrey y su zona conurbada durante los últimos meses. Organizaciones delictivas como el Cártel del Noreste y remanentes del Cártel del Golfo han sido señalados como responsables de ataques armados, ejecuciones y robos con violencia en diversos puntos de Nuevo León.

La Fiscalía estatal reiteró su llamado a la ciudadanía a reportar la desaparición de personas de inmediato y colaborar con las investigaciones. En este caso, subrayaron que fue el análisis de cámaras, publicaciones en redes sociales y testimonios lo que permitió la identificación del menor como uno de los participantes en el ataque.