Lady Racista: Ximena Pichel debe más de 150 mil pesos por mantenimiento y multas viales

La mujer conocida como Lady Racista también tiene registradas múltiples infracciones de tránsito no pagadas en la Ciudad de México.. Foto: Captura de pantalla de video/ TikTok @ximenapichel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Ximena Pichel, conocida públicamente como Lady Racista tras protagonizar un incidente racista contra un agente de tránsito en la colonia Condesa, enfrenta ahora una nueva controversia: acumula más de 150 mil pesos en deudas, entre cuotas de mantenimiento en su condominio en Santa Fe y diversas multas viales.

Sancionan a Ximena Pichel por deudora

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, Pichel no ha pagado el mantenimiento de su edificio durante mucho tiempo, acumulando una deuda de 147 mil pesos. Esta situación ha generado inconformidad entre los vecinos del complejo residencial de lujo, quienes decidieron imponerle restricciones como medida de presión.

Entre las sanciones se encuentra la prohibición de usar el gimnasio, la alberca, la caseta de entrada y el acceso vehicular automático mediante la pluma de seguridad. A partir de estas medidas, cada vez que ingresa al edificio debe anunciarse manualmente.

La mujer conocida como Lady Racista también tiene registradas múltiples infracciones de tránsito no pagadas en la Ciudad de México.

Foto: Captura de pantalla de video

Además, según un reporte de El Financiero, la mujer tiene registradas múltiples infracciones de tránsito en la Ciudad de México, las cuales no ha pagado hasta el momento. La información no detalla los montos exactos de dichas multas, pero sí señala que forman parte de una serie de incumplimientos legales de Pichel.

¿Quién es Ximena Pichel?

De nacionalidad argentina y con varios años residiendo en México, Ximena Pichel se identifica en sus redes sociales como “mamá, actriz, modelo y cantante”. Ha participado en campañas de belleza, comerciales de maquillaje, vestidos de novia y producciones de TV Azteca.

En su perfil te TikTok Ximena Pichel tiene videos de algunos de sus trabajos como actriz y modelo.

Foto: Captura de pantalla de video

En la plataforma IMDb aparece acreditada como parte del elenco de la telenovela Entre el amor y el deseo (2021), transmitida por TV Azteca. Pichel interpretó el personaje de Estela en un solo episodio. En su momento, compartió fragmentos de su actuación en sus redes sociales.

En TikTok, donde tiene cerca de 3 mil seguidores, solía publicar videos relacionados con su trabajo como modelo y con frases virales. No ha subido contenido nuevo desde 2023. Tras el escándalo, su cuenta de Instagram pasó a modo privado y conserva apenas 550 seguidores.

Así ocurrió el acto de discriminación en la Condesa

El hecho por el cual se le apodó Lady Racista ocurrió en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, cuando un agente de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) intentaba colocar un inmovilizador a su vehículo por estar mal estacionado y sin pago del parquímetro.

En el video, que se viralizó rápidamente, se observa a Pichel gritando:

“No me estés insultando pinche negro, no me estés insultando cul… Odio a los negros como tú, los odio por nacos”.

Mientras gesticulaba de forma violenta en medio de la calle, el agente le respondió que su actitud era racista y le pidió que se retirara del lugar.

El agente, identificado como Carlos, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). A su vez, se inició un procedimiento administrativo ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred).

Pronunciamiento oficial y expediente en Copred

El caso provocó una reacción institucional. A través de un comunicado, la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México condenó los hechos y subrayó que:

“El racismo es una forma de violencia que vulnera la dignidad humana y atenta contra el principio de igualdad consagrado en el marco normativo nacional e internacional”.

Por su parte, Geraldina González de la Vega, presidenta del Copred, confirmó que se abrió un expediente en contra de Pichel y que se seguirá un proceso conforme a los procedimientos establecidos por ese organismo.

Marcas se deslindan de Ximena Pichel

Tras la difusión del video, usuarios en redes sociales exigieron consecuencias legales y sociales. Algunas publicaciones incluso señalaron a la marca Pantene porque en su perfill de TikTok hay fotos y videos de modelaje de cabello, sugiriendo que la mujer había participado en campañas publicitarias de esa compañía.

En TikTok, Pichel tiene videos en los que aparece como modelo de cabello.

Foto: Captura de pantalla de video

Pantene México respondió con un comunicado en el que negó cualquier vínculo laboral con Pichel:

“Confirmamos que la persona involucrada en el video viral no ha colaborado con Pantene, ni ha formado parte de ninguna campaña publicitaria o de influencer marketing. Rechazamos cualquier forma de racismo, de discriminación o comportamiento que atente contra la dignidad de las personas”.

Ante la polémica de Lady Racista, Pantene emitió un posicionamiento.

Marco legal de la discriminación en México

La discriminación está tipificada como delito tanto a nivel local como federal en México.

Código Penal de la Ciudad de México – Artículo 206

Este artículo establece que la persona que realice actos discriminatorios puede ser sancionada con:

1 a 3 años de prisión

25 a 100 días de trabajo comunitario

50 a 200 días de multa

La pena puede incrementarse si la discriminación se realiza con violencia o si el responsable es un servidor público. También se puede imponer inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Código Penal Federal – Artículo 149 Ter

A nivel nacional, la discriminación también se sanciona con:

1 a 3 años de prisión

150 a 300 días de trabajo comunitario

Hasta 200 días de multa

Las penas se agravan si el acto impide el ejercicio de derechos o servicios públicos, o si involucra a servidores públicos.

Restricciones internas y ambiente vecinal tenso

La deuda acumulada por Pichel con el condominio asciende a 147 mil pesos por concepto de mantenimiento y cuotas de servicios comunes. Según los vecinos, la mujer ha ignorado los requerimientos de pago durante un periodo prolongado.

Como respuesta, la administración del edificio implementó sanciones internas que le impiden el uso de amenidades como el gimnasio, la alberca y la caseta de ingreso. También se le retiró el acceso automático vehicular, por lo que debe anunciarse manualmente cada vez que entra.

Acumulación de sanciones: mantenimiento, multas y denuncias

El caso de Ximena Pichel reúne una serie de sanciones acumuladas:

147 mil pesos por deuda de mantenimiento en su condominio.

Multas viales pendientes por infracciones de tránsito en la Ciudad de México, según datos de El Financiero.

Una denuncia penal ante la FGJ-CDMX por discriminación.

Un expediente abierto ante el Copred.

A esto se suma el rechazo social expresado en redes y medios de comunicación, así como el deslinde público de marcas y empresas de consumo.