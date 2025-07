Anaya celebra investigación contra Peña Nieto por presuntos sobornos de empresarios israelíes

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que investigará al expresidente Enrique Peña Nieto por presuntamente haber recibido sobornos para adquirir el software espía Pegasus, el coordinador de la bancada del PAN, Ricardo Anaya, celebró la investigación por parte de la Fiscalía.

El senador panista celebró la investigación primero, porque se espió a personas y segundo, porque supuestamente se enriquecieron funcionarios con la adquisición del software.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara alta, Manuel Añorve, afirmó que el expresidente ya hizo la aclaración puntual sobre la adquisición del software Pegasus, por lo que resaltó que la investigación es un distractor.

El legislador priista afirmó que la carpeta de investigación es para distraer de que no se detiene a los responsables, de lo que afirmó fueron atracos, en Birmex, Segalmex o el Tren Maya.

“En el tema del expresidente Peña Nieto, pues él hizo una aclaración muy puntual y fue tan puntual que obviamente también fue contundente. Ahora se abre una carpeta, él seguramente tendrá la manera de seguir dando esos argumentos en cualquier carpeta que se abra, valga la repetición en este sentido”, señaló.

“Pero yo lo que vuelvo a repetir es, por qué no detienen ya los responsables de atracos inimaginables como el de Birmex como el de Segalmex, como el del Tren Maya o bien a los responsables de Dos Bocas, O sea, empezaron con 156 mil millones de pesos y ya llevan cantidades tiradas a la basura y no sacan ni siquiera un barril de petróleo, o sea, es eso, es corrupción todo. Ya no voy a repetir todo lo que he dicho, pero son distractores”.