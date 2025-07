Bukele enfrenta a Harfuch: niega que avioneta con droga interceptada en México partió de El Salvador

SAN SALVADOR (AP).— El presidente Nayib Bukele rechazó el miércoles la afirmación de las autoridades mexicanas de que una avioneta cargada con droga interceptada en Tecomán, en el estado occidental de Colima, procedía de El Salvador, y exigió al gobierno de México una aclaración y rectificación inmediata.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México, Omar García Harfuch, afirmó en una conferencia de prensa que la avioneta estaba cargada con 427 kilos de cocaína y que había partido de El Salvador.

"FALSO", escribió el mandatario salvadoreño en su cuanta oficial de la red social X, antes Twitter. "Exigimos al gobierno de México una aclaración y rectificación inmediata respecto a las declaraciones emitidas por su secretario, Omar García Harfuch. Asimismo, procedemos a llamar a nuestra embajadora en México (Rosa Delmy Cañas) a consulta por esta situación", manifestó.

Afirmó que "El Salvador no encubre criminales ni tolera el narcotráfico, no lo hicimos antes, no lo haremos ahora. Tampoco permitiremos que intenten involucrarnos en operaciones que no nos corresponden ni nos pertenecen".

El 3 de julio, a la 1:00 pm, Costa Rica reportó una traza sospechosa al noroeste de su territorio. Fueron… pic.twitter.com/agp3cCdD4M — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 10, 2025

Bukele señaló que "el 3 de julio, a la 1:00 pm, Costa Rica reportó una traza sospechosa al noroeste de su territorio. Fueron ellos quienes activaron la alerta regional a través de APAN, una red centroamericana de seguridad aérea".

Agregó que, según ese reporte, "la traza de la avioneta ingresó a Costa Rica, desapareció brevemente del radar y luego volvió a aparecer, saliendo hacia el Pacífico".

Aseguró que los radares de El Salvador no registraron ningún contacto aéreo dentro del espacio nacional. Aseguró que en la imagen adjunta se visualiza claramente la ruta, "muy al sur de El Salvador y Nicaragua, sin proximidad al espacio aéreo nacional".

Afirmó que la trayectoria de la avioneta fue confirmada por "JIATFS Key West (EEUU), quienes monitorean el tráfico aéreo ilícito de la región".

"El informe es claro, la aeronave sobrevoló el océano Pacifico y jamás tocó territorio salvadoreño", acotó Bukele.

Dijo que ningún medio de comunicación ni fuente oficial han publicado los nombres y nacionalidades de los tripulantes", a los que él identifica como mexicanos.