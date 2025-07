Titular del Indeporte de Chiapas es removido tras audio donde acosa a una menor deportista

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El director del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, (Indeporte), Adonaí Sánchez Osorio, fue destituido del cargo, luego de que en redes sociales se difundiera un audio donde acosa a una menor deportista.

La noticia fue confirmada un día después de la difusión del audio, por el gobierno del estado, al informar la toma de protesta de la nueva titular, Bárbara Altúzar Galindo, a quien le dio posesión el jefe de la Oficina de Gubernatura, Fernando Bermúdez Velasco.

Aunque no se especificaron los motivos de manera pública, trascendió que el relevo se dio porque el ahora exfuncionario fue exhibido acosando a una adolescente que asiste a entrenar al Indeporte. De acuerdo al audio, Sánchez Osorio se refiere a la menor como “guapa” y “pequeña”.

Se le escucha decir: “Hola, guapa, buenos días. Tuve una carrerita, hoy a las siete de la mañana y después me fui a un restaurante que me gusta; un restaurante campestre en San Fernando, ya ahorita, a darnos un bañito y más tarde, otros eventos de deporte.

“Pero, cuéntame, quiero saber más de ti, como en específico ¿qué has hecho? ¿Cómo que ahí vamos...?, ¿Qué falta para que vayas fuerte y con ganas? Yo te apoyo, pequeña. Dime, cuéntame: ¿Qué podemos hacer? ¿Qué planes tienes?”.

La grabación indignó a madres y padres de familia que tienen a sus hijas en el Indeporte, donde, en enero de 2021, falleció Jade Guadalupe Yuing Gómez, de 13 años, en un hecho que su madre, Adriana Gómez acusa como feminicidio, por lo que sigue exigiendo que se haga justicia.

Por la noche, Adonaí Sánchez Osorio divulgó en sus redes sociales un comunicado, donde asegura que decidió separarse del cargo “para atender y aclarar este tema con la seriedad que merece”. Luego de agradecerle al gobernador Eduardo Ramírez, la oportunidad de servir, dijo que lo más importante es salvaguardar su nombre y el de su familia.

“A lo largo de mi vida, tanto en el ámbito personal como en mi trayectoria como deportista y servidor público, me he conducido con respeto, transparencia y responsabilidad. Confió plenamente en que este asunto se esclarecerá pues siempre he actuado con principios y valores”.

En redes sociales, el exfuncionario recibió el apoyo de la diputada federal por Chiapas de Morena, Rosario del Carmen Moreno Villatoro, quien le escribió: “Querido amigo Adonaí Sánchez Osorio. No sé exactamente que haya ocurrido, pero confío en que pronto todo se resolverá de la mejor manera. Eres un gran deportista y un amigo invaluable. Ten la seguridad de que no estas solo; te mando un abrazo solidario”.