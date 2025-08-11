Así reaccionó Sheinbaum al caso del niño Fernando, asesinado por deuda de mil pesos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que tiene que haber cambios en la Fiscalía del Estado de México para que no se repita el caso de Fernando, el menor de cinco años asesinado presuntamente por una deuda de mil pesos.

Agregó: “Se está investigando por la propia Fiscalía del Estado de México qué fue lo que ocurrió y que no se dio atención pronta y expedita a la solicitud de la madre”.

Para la mandataria mexicana “lo importante es que no haya repetición de que una madre pide apoyo a la autoridad y que por una u otra razón no se le da. Está trabajando en ello la Fiscalía del Estado de México y la gobernadora está muy atenta y de nuestra parte todo el apoyo que requiera (...) la gobernadora Delfina desde el primer momento está en contacto con la familia. Ayer el secretario de Seguridad, Omar, habló con ella, con la familia y se está apoyando a la familia”.

CASO FERNANDO

El jueves pasado, se dio a conocer que un niño de cinco años de edad fue encontrado muerto en una vivienda de la colonia Ejidal El Pino, en el municipio Los Reyes La Paz, luego de que prestamistas se lo habían llevado como garantía del pago de mil pesos que su mamá debía.

Los hechos sucedieron el pasado 28 de julio en el Estado de México, cuando los acreedores, quienes eran conocidos de la mamá, fueron a cobrar mil pesos que le habían prestado días antes, al no obtener el pago se llevaron al niño.

La madre, quien presenta una discapacidad, acudió con las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para interponer una denuncia y que le regresaran a su hijo; se inició una carpeta de investigación y también denunció los hechos ante la policía municipal, según las autoridades de fiscalía mexiquense.

El pasado 4 de agosto, la policía acudió a la vecindad, ubicada en la calle Carmen Serdán, colonia Ejidal del Pino, donde tenían secuestrado al menor y lo hallaron dentro de un costal en estado de descomposición.

La FGJEM aseguró la propiedad y detuvieron a tres personas, Ana Lilia N., su esposo Carlos N. y su hija Lilia N, quienes fueron señalados como los presuntos prestamistas.