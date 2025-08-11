Asociación Nariz Roja confronta a Sheinbaum por minimizar marcha por desabasto de medicamentos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Presidenta, ¡ya no mienta!”, pidió Alejandro Barbosa Padilla, vocero de la asociación Nariz Roja, a la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que hoy en su conferencia matutina minimizó la marcha realizada ayer para denunciar el desabasto de medicinas en el país y acusó que fue encabezada por la diputada del PAN Margarita Zavala.

Esta mañana, cuando un periodista le preguntó sobre la organización de una manifestación promovida por una alcaldesa de oposición, la morenista aseguró: “Ah… No, bueno. Está como ayer, la marcha esta de los medicamentos, ¿no?, Margarita Zavala la encabezaba”.

Un par de horas después, en una transmisión en vivo en redes sociales, el fundador de Nariz Roja y organizador de la marcha que ayer recorrió el Paseo de la Reforma hasta el Zócalo y se replicó en 12 entidades con el lema “¡Queremos medicinas!”, aseguró:

“Presidenta, ¡ya no mienta! No encuentre pretextos más para buscar cómo opacar, disminuir una queja ciudadana ante un problema que ustedes mismos han generado”.

Y le preguntó: “¿De dónde sacó eso? La diputada solamente se presentó a un evento que fue la marcha del desabasto de medicamentos. No nos buscó”. Explicó que la esposa del expresidente Felipe Calderón se sumó a la marcha sin pedir reconocimiento. Entonces, reprochó a Sheinbaum:

“Hoy decir que esta marcha estuvo con tema político, presidenta, nos parece de lo más bajo de su persona, lo más inhumano, porque se va por un tema político y no por la realidad que hay en los hospitales. ¡La gente se está muriendo, presidenta. Se lo dijo la gente en las calles!”.

Luego, destacó que Zavala fue “la única” diputada que fue a la marcha y siguió: “no vi a nadie de Morena, no vi a nadie del Movimiento Ciudadano, no vi a nadie del PRI. Nos faltan esa gente, señora. Nos faltan los diputados y senadores que den la cara por su pueblo, allá en los escaños, donde se están peleando por tanta tontería, pero lo importante no lo atienden. ¡No atienden el dolor humano!”.

Barbosa Padilla pidió no buscar más pretextos: “pudo haber sido Pepe Tuercas o el que no le guste a usted y ahí habían encontrado un pretexto”. Entonces, exigió no echar culpas a los demás y dejar de atacar a sus contrincantes políticos:

“¡Ya, por favor, a nosotros no nos metan en esa arenga. Sus problemas personales, políticos, a nosotros nos vienen valiendo un sorbete. ¡Pónganse a trabajar! Si tanto le impresionó ver a Margarita Zavala ahí, más bien yo le diría, ¿por qué no se impresiona de no ver a toda su gente haciendo algo por los niños con cáncer?”.

“Herencia maldita”

Fundador de Nariz Roja en 2009, Alejandro Barbosa Padilla aseguró que la situación que vive el gobierno de Sheinbaum Pardo en desabasto de medicamentos es una “herencia maldita”. Dijo que se debe aceptar: “¡el problema viene del sexenio pasado y lo sabemos todos! Hay que voltear a ver la realidad… Hoy vamos a ciegas, presidenta. No estamos encontrando el camino correcto para resolver este desmadre que provocó el sistema de salud anterior!”.

También criticó que, contrario al discurso de Sheinbaum de que sale de su oficina para hablar con la gente, ayer en la marcha eso no ocurrió: “Hoy, salimos a las calles y no, nosotros no recibimos a nuestra presidenta, nuestra presidenta no nos acogió, no salió a hablar con nosotros, no nos buscó. Nosotros somos los ciudadanos a los que usted sirve y usted ni siquiera hizo por acercarse, mandar a alguien a que nos dijera ‘oigan, ya escuché sus demandas’. Nada”.

Por ello, “de la manera más correcta y atenta”, le pidió: “déjense de mentir.

El 95% de compras es un tema que solo ustedes saben, nosotros no lo podemos debatir porque no tenemos manera de poder evidenciar si ya se compró o no… lo que sí podemos mencionar y cuestionar con receta en mano, son los faltantes de medicamentos que hay en todo el país”.

De hecho, mencionó que esos faltantes ya los validaron con el secretario de Salud, David Kershenobich, y el subsecretario Eduardo Clark, quienes en junio pasado se reunió y le prometieron que en julio ya no habría desabasto.

“¡Ni ustedes se ponen de acuerdo!”

Tras la acusación política, en la conferencia Sheinbaum Pardo aseguró que le da “seguimiento personal” a la llegada de los medicamentos a todos los centros de salud. “Ayer pedí que me enviaran todos los medicamentos oncológicos que están llegando a todas las instituciones que atienden cáncer, particularmente del IMSS Bienestar; son 72 o 76”, dijo y pidió reproducir un video de la entrega en Guerrero.

La mandataria federal agregó que el martes próximo dará el banderazo de salida a las camionetas de las “Rutas de la Salud” en todas las entidades que tienen el IMSS Bienestar para garantizar la distribución de los medicamentos ya adquiridos.

En su transmisión, Alejandro Barbosa le reviró: “Gracias, presidenta, por aceptar el desabasto. ¿Para qué salen si no hay medicamentos? Si ya están surtidos. Usted en marzo lo dijo, presidenta. ‘Ya se compraron todos los oncológicos y ya están donde tienen que estar’. Está documentado. Marzo, usted lo dijo. Después en mayo volvió a decirlo. Y hoy la fecha es agosto, pero siguen manejando fechas, pero también refieren que ya está todo. ¡Ni ustedes mismos se ponen de acuerdo!”.

De paso, criticó que el video mostrado “más bien parece una campaña electoral de ‘venga los invito a ver mi farmacia’... ¿Por qué no fueron a grabar a Oaxaca? ¿Por qué no fueron a Tabasco? ¿Por qué no fueron a Veracruz? ¿Por qué no vinieron a Jalisco? ¿Por qué? Porque saben que aquí se resbalan con la realidad”.

“¡Respete a los niños enfermos!”

El fundador de Nariz Roja, pidió a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México respetar a la gente que salió a demandar un derecho.

“Respete esos niños que salieron a las calles a manifestar su tristeza, su ausencia de medicamentos. ¡Respételos, por favor!. Eso no se vale. El esfuerzo de todas estas criaturas, de estas familias lo hicieron con todo el amor del mundo. Caminaron muchas calles para que usted salga de decir que eran dirigidos por alguien de un partido político. Eso es una total mentira!”.

El psicólogo lamentó que a la marcha no fueron miles, pero destacó la participación de niños, algunos en sillas de ruedas, y adultos enfermos: “Gracias, campeones… Gracias por irle a decir a las autoridades lo que les hace falta, por ser voz de sus compañeritos, a los adultos por ser voz de los grandototes que les faltan medicamentos. Por no quedarse callados”.

Y resaltó la ausencia de médicos y enfermeras que, dijo, no se atrevieron a marchar “o no los dejaron”, aun cuando conocen la situación en los hospitales. “No se vale que solamente marchen cuando les afectan su situación económica o sus prestaciones o su seguridad laboral”, criticó.

De cualquier forma, aseguró: “Estamos contentos, porque el tema sigue en la agenda, porque el problema desafortunadamente no está resuelto, pero logramos logramos mover el árbol”.