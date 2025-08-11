CIA vigila con drones territorio mexicano, afirma conductor de Fox News

El conductor presentó la nota revelada por NYT. Foto: @JesseBWatters

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Agencia Central de Inteligencia (CIA) ya está sobrevolando con drones de vigilancia sobre territorio mexicano, aseguró el presentador de noticias de la cadena Fox News, Jesse Watters.

La afirmación la hizo el pasado viernes al presentar una noticia titulada “Trump declara la guerra a los cárteles”, en la que refirió a la información publicada el viernes por The New York Times sobre una orden ejecutiva secreta del presidente Donald Trump para combatir a las organizaciones criminales usando fuerza militar.

“México tiene un gran problema”, dijo Jesse Watters en la transmisión televisiva. “El presidente doesn’t comprende”, añade en spanglish.

El conductor de Fox News compartió el fragmento de su noticiero en X con el siguiente mensaje:

“ÚLTIMA HORA: TRUMP va a la GUERRA contra los CÁRTELES Ataques por tierra, aire y mar están sobre la mesa. Trump ha dado luz verde a los militares para extinguir los cárteles que están matando a los estadounidenses. SIN PIEDAD para los Bad Hombres — BUSCARLOS Y DESTRUIRLOS”.