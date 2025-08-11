Otras Noticias
La oposición y los detractores de la llamada Cuarta Transformación advierten sobre los riesgos de que la comisión, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, termine de eliminar los contrapesos del gobierno, como el Instituto Nacional Electoral (INE), y de consolidar a Morena nuevo partido hegemónico.
Una investigación del Programa de Derechos Humanos de la Ibero, en colaboración con ACNUR, documenta que en 2024 al menos 28 mil 943 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares a causa de la narcoviolencia; en 2023 la cifra fue de 12 mil 623 desplazados.