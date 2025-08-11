Guía completa de beneficios adicionales del IMSS para trabajadores y jubilados

Además de los servicios de salud, el IMSS ofrece prestaciones sociales como tiendas de autoservicio con descuentos para apoyar la economía de los trabajadores y sus familias.. Foto: Germán Canseco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece a sus más de 22 millones de trabajadores afiliados, pensionados y jubilados, así como a sus beneficiarios, una serie de prestaciones sociales y económicas que van más allá de la atención médica. Estos beneficios, a menudo desconocidos por una parte de la población derechohabiente, abarcan desde opciones para el esparcimiento y la capacitación, hasta apoyo en momentos difíciles como el fallecimiento de un familiar.

TE PUEDE INTERESAR: Apoyo por desempleo en Edomex: Recibe hasta 15 mil pesos si perdiste tu trabajo

Opciones para el descanso y la recreación

Para fomentar el descanso y la convivencia familiar, el IMSS cuenta con cuatro Centros Vacacionales estratégicamente ubicados:

Oaxtepec en Morelos

Atlixco-Metepec en Puebla

La Trinidad y Malintzi en Tlaxcala.

Estos complejos ofrecen diversas opciones de hospedaje que incluyen hoteles, villas y cabañas, así como zonas para acampar.

Las instalaciones están equipadas con albercas, áreas verdes, canchas deportivas y actividades recreativas. Los costos de hospedaje y acceso a los balnearios varían según el centro vacacional, el tipo de habitación y la temporada. Por ejemplo, la admisión a los balnearios tiene un costo aproximado que va desde los 60 hasta los 85 pesos, mientras que el hospedaje puede variar desde los 625 pesos en cabañas hasta tarifas superiores para villas o habitaciones de hotel. Las reservaciones se pueden realizar de manera presencial, vía telefónica o por correo electrónico.

TE PUEDE INTERESAR: Injuve otorgará $25,000 a jóvenes de la CDMX: Lo que necesitas saber para aplicar

Formación para el trabajo y el desarrollo personal

El IMSS también impulsa la capacitación de sus derechohabientes a través de los Centros de Seguridad Social (CSS), que ofrecen Cursos de Capacitación y Adiestramiento Técnico. Estos cursos buscan desarrollar habilidades laborales y fomentar el autoempleo. La oferta es variada e incluye disciplinas como computación, cocina, estilismo, corte y confección, y carpintería, entre otros.

Estos programas de formación están abiertos tanto para derechohabientes como para el público en general, aunque los costos pueden variar. En algunas entidades, el costo por hora de clase es simbólico, con una cuota de inscripción adicional. El objetivo es proporcionar herramientas para la inserción en el mercado laboral o para iniciar un negocio propio.

Apoyo en momentos de duelo

El Instituto dispone de 18 velatorios distribuidos en 15 entidades de la República, los cuales ofrecen servicios funerarios a costos accesibles para derechohabientes y el público en general, operando las 24 horas del día, los 365 días del año.

Los paquetes funerarios incluyen servicios como velación en capilla o a domicilio, traslado del cuerpo, embalsamamiento y cremación. Los precios de los paquetes pueden iniciar desde aproximadamente 6 mil 300 pesos. El IMSS también ofrece planes de previsión funeraria que pueden ser contratados por cualquier persona, sea o no derechohabiente, para cubrir los gastos a futuro. Recientemente, se habilitó la opción de pago en línea para estos servicios, facilitando su contratación y renovación.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

Tiendas para el ahorro familiar

Otra de las prestaciones es una red de tiendas de autoservicio IMSS-SNTSS, con 59 sucursales en todo el país. En estos establecimientos se pueden adquirir productos de la canasta básica, abarrotes, electrodomésticos y artículos de higiene personal.

Los trabajadores activos, jubilados y pensionados del IMSS tienen acceso a descuentos especiales en estas tiendas. Por ejemplo, se ofrecen descuentos quincenales en un porcentaje de la compra o la posibilidad de adquirir productos a crédito con descuento vía nómina. El público en general también puede realizar compras en estas tiendas.

Estos servicios complementan la misión principal del IMSS, buscando el bienestar integral de los trabajadores y sus familias en distintas etapas y aspectos de su vida. Para acceder a la mayoría de estos beneficios, es necesario presentar la credencial de derechohabiente o pensionado del IMSS. Se recomienda a los interesados consultar directamente en las instalaciones correspondientes o en el sitio web oficial del Instituto para obtener información detallada sobre requisitos y costos vigentes.