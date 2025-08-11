Lady Combi se viraliza por insultos racistas a pasajeros en transporte público de Ixtapaluca (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En un incidente que ha generado indignación en redes sociales, una mujer apodada "Lady Combi" protagonizó un altercado en una combi en la autopista México-Puebla, en Ixtapaluca, Estado de México.

El conflicto comenzó por una discusión sobre una ventana abierta, pero rápidamente escaló a insultos racistas y agresiones físicas, incluyendo amenazas de meter a alguien a la cárcel.

Frases como "Soy blanca, ¿no sabes que aquí hay gente blanca?" fueron captadas en un video que se viralizó casi de inmediato desde el pasado 7 de agosto, desatando un debate sobre la intolerancia en espacios públicos.

“¿No ha salido a Guadalajara? La gente es blanca. No ha ido, ¿verdad? No sale de Ixtapaluca usted. Lo que es no salir del pinche pueblo”, añadió.

??”TE VOY A METER A LA CARCEL P€N DEJ0 “??????OTRA #MUJER LEVANTÁNDOLE FALSOS A UN HOMBRE ??????Lo bueno fue que la grabaron si no lo hubiera metido a la cárcel, esto sucedió rumbo a #Ixtapaluca en el #Edomex. Urge una ley contra falsas acusaciones para que se imponga un castigo… pic.twitter.com/uLSTybZlo7 — QUÉ POCA MADRE ???? (@QuePocaMadre_Mx) August 8, 2025

Este caso no es aislado, ya que recuerda otros episodios recientes.

Uno de los más notorios involucró a Ximena Pichel, conocida como "Lady Racista", quien en julio de 2025 fue grabada insultando a un policía en la colonia Condesa, Ciudad de México, tras intentar colocarle un inmovilizador a su vehículo.

Pichel enfrentó un proceso legal por discriminación, ofreciendo disculpas públicas y enfrentando medidas como servicio social y una multa de 97 mil pesos, aunque su caso sigue generando controversia.

Otro incidente que resuena con el de "Lady Combi" ocurrió en julio de 2020 en Morelia, Michoacán, donde una mujer identificada como Wendy G. fue apodada "Lady Combi" por agredir a pasajeros en estado de ebriedad, fumando y bebiendo cerveza en una combi de la Ruta Azul. El video llevó a sanciones para el chofer y el concesionario.