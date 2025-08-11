Precaución: lluvias muy fuertes a puntuales intensas azotarán este martes a los siguientes estados

Probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México para este martes. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias muy fuertes a puntuales intensas de hasta 150 milímetros en seis entidades para este martes.

En su pronóstico para el 12 de agosto, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que habrá más de 20 entidades, entre ellas la Ciudad de México, en las que se prevén desde chubascos hasta lluvias fuertes a puntuales muy fuertes.

Durante la noche del lunes y madrugada del martes, un canal de baja presión en el sureste mexicano, en interacción con una vaguada en altura frente a las costas de Quintana Roo, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias fuertes en Veracruz, Tabasco y Campeche; muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo; con puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

Otro canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura que se extiende desde el noreste hasta el occidente del país, inestabilidad atmosférica, así como el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos en Coahuila; lluvias fuertes en Nayarit, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos; lluvias muy fuertes en Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Puebla.

Todas las lluvias pronosticadas se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Por otra parte, el monzón mexicano, aunado a inestabilidad atmosférica, originará lluvias aisladas en Baja California; chubascos en Baja California Sur, y lluvias fuertes en Sonora y Sinaloa.

Lluvias puntuales intensas el martes

Para el martes, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura extendida desde el noreste hasta el occidente del país, inestabilidad atmosférica y con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, además del oriente y sur de la República Mexicana, así como la posible caída de granizo en el occidente y centro de México, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Jalisco y Colima.

Asimismo, otra vaguada en altura se desplazará sobre la península de Yucatán, interaccionará con un canal de baja presión en el sureste mexicano y con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, propiciando lluvias fuertes en dichas regiones, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

Por otra parte, el monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales intensas en el sur de Sinaloa y Nayarit; fuertes con descargas eléctricas en el noroeste del país, así como lluvias aisladas en la península de Baja California.

A su vez, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 45 °C en Baja California y Sonora.

Valle de México

Por la mañana, se prevé ambiente fresco a templado en la región; cielo medio nublado con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el Estado de México; dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento del este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el martes 12 de agosto:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco (oeste), Colima, Oaxaca (sur y suroeste) y Chiapas (noreste y sur).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán, Guerrero y Estado de México.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Aguascalientes y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Baja California Sur.

Pronóstico de temperaturas para el martes 12 de agosto:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (suroeste y noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas (sur), Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para el martes 12 de agosto: