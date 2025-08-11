Sheinbaum anuncia viaje a Guatemala para reunirse con el presidente Arévalo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum viajará a Guatemala para una reunión bilateral con su homólogo Bernardo Arévalo y en Calakmul se reunirá con el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño.

En el país vecino tendrán esta reunión bilateral y la mandataria mexicana aceptó la invitación porque “queremos, respetamos al presidente Arévalo”.

Después de estar unas horas en Guatemala, la presidenta mexicana regresará a México, para sostener otra reunión con el mandatario de Belice, Calakmul, “hay temas muy interesantes, no quiero adelantar (...) Hay muchos acuerdos que hemos tomado con países de la frontera sur”.