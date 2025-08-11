México-Estados Unidos
Sheinbaum niega drones de la CIA en México e invoca el Himno Nacional (Video)“Jamás permitiríamos que el ejército norteamericano pisara territorio mexicano, nunca”, dijo la presidenta.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Jamás permitiríamos que el ejército norteamericano pisara territorio mexicano, nunca”, dijo una vez más la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también se refirió a los presuntos vuelos de drones de la CIA en territorio mexicano.
La mandataria dejó “muy claro a todos los mexicanos, primero, que nosotros jamás vamos a poner en riesgo nuestra soberanía, jamás; jamás vamos a poner en riesgo la independencia. México es un país libre, soberano, independiente”.
Expuso que en el caso de alguna aeronave es solo si se pide el apoyo para alguna operación, lo cual “no es de ahora, se ha hecho en algunas ocasiones para algún asunto particular”.
“En este momento no, pero si llegara haber alguna aeronave que volara sobre territorio mexicano, tendría que ser exclusivamente bajo la coordinación y la petición de México para algún apoyo de vigilancia de alguna zona, dentro de los marcos de colaboración”.
Reiteró que “colaboramos, nos coordinamos para temas de seguridad y otros temas, pero nunca nos subordinamos. Y jamás permitiríamos, jamás, que el ejército norteamericano o alguna otra institución de los Estados Unidos pisara territorio mexicano, nunca”.
Después refirió una estrofa del himno nacional:
“...si osare un extraño enemigo,
profanar con su planta tu suelo,
piensa, oh patria querida, que el cielo,
un soldado ?y una soldada? en cada hijo te dio”.
#MañaneraDelPueblo
?? LE MANDA FUERTE MENSAJE SHEINBAUM a Trump
"Jamás permitiremos, Jamás, que el ejército Norteamericano o alguna otra institución de los Estados Unidos pisara territorio Mexicano, NUNCA".
Y para rematarlo le recuerda el Himno de México...???? pic.twitter.com/FM6jpkjFpG — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) August 11, 2025
“Nunca hubo queja contra Pablo Gómez”
La mandataria federal también se refirió a una supuesta presión de Estados Unidos para la salida de Pablo Gómez, de la Unidad de inteligencia Financiera, lo cual fue señalado por el PAN,
Dijo que “nunca hubo una queja formal contra Pablo, hizo un gran trabajo al frente de la UIF, nunca hubo una queja del gobierno de Estados Unidos desde antes y ahora”.