UNAM alerta sobre estafa por “costo de matriculación”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió sobre una modalidad de fraude, luego de que detectó cuentas no institucionales que envían mensajes en los que solicitan un supuesto “costo de matriculación” en la institución educativa.

En un comunicado, la máxima casa de estudios exhortó a la comunidad universitaria a no abrir enlaces sospechosos y verificar que toda la comunicación con la Universidad se establezca a través de canales oficiales y cuentas institucionales.

También precisó que las cuentas fraudulentas y su dominio remitente fueron bloqueados y reportados para su baja de internet, en tanto, a quienes sean víctimas de este intento de fraude, los instó a reportar al UNAM-CERT: csi.incidentes@unam.mx