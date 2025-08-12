Caos en el AICM tras suspender operaciones por fuertes lluvias (Video)

AICM con caos por cancelaciones de vuelos por fuertes lluvias. Foto: Tomada de redes

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El aeropuerto de la Ciudad de México suspendió la madrugada del martes sus actividades por segunda vez en menos de 24 horas debido a intensas lluvias que inundaron parte de la terminal aérea.

??Así se veía la T2 del @AICM_mx la tarde de este 11 lunes tras las lluvias del domingo.



Miles de personas iban y venían pidiendo información y soluciones a las aerolíneas que poco orientaban a pasajeros que estaban varados en el aeropuerto.



Una cobertura para #AnimalPolítico pic.twitter.com/88VgJlyn84 — Verónica Santamaría ?? (@VeroSantamariaC) August 12, 2025

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México (AICM) indicó en un comunicado que desde las 2:13 de la mañana se suspendieron los aterrizajes y despegues mientras se trabaja para remover el agua pluvial acumulada en el área operativa.

Un funcionario federal, que habló en condición de anonimato porque no está autorizado a hacer declaraciones, dijo a The Associated Press que pasadas las 6 de la mañana se reabrió una de las pistas del aeropuerto, pero el resto de las instalaciones permanecen cerradas.

Entre el domingo y el lunes se presentó una situación similar en la terminal aérea tras unas fuertes precipitaciones que se prolongaron por varias horas y que alcanzaron en el aeropuerto 57 milímetros, informaron las autoridades capitalinas. En esa ocasión r esultaron afectados un centenar de vuelos y casi 15.000 pasajeros.

La alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, señaló que el domingo en el Zócalo, la principal plaza de la capital, las lluvias alcanzaron 84,5 milímetros, lo que representó un récord histórico que superó el registro de 1952 cuando las precipitaciones en esa zona fueron de 67 milímetros.

“En 20 minutos cayeron 50 milímetros (de lluvia), es decir, en muy poco tiempo hubo una concentración muy grande de precipitación pluvial que provocó muchos problemas”, dijo el lunes Brugada a la prensa.