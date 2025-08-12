Dictan segunda orden de aprehensión contra presuntos homicidas del niño Fernando

Lilia "N", Carlos "N" y Ana Lilia "N", señalador por el secuestro y muerte del niño Fernando en La Paz, Estado de México. Foto: Fiscalía General del Estado de México

TOLUCA, Edomex., (apro) .- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó orden de aprehensión en reclusión por el delito de secuestro, con la agravante de causar la muerte a un niño de cinco años de edad, identificado como Fernando, contra tres integrantes de una familia: Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”, también vinculados a proceso por la desaparición del menor en el municipio de La Paz.

Los hechos que se les imputan ocurrieron el pasado 28 de julio, cerca del medio día, cuando las dos mujeres habrían acudido al domicilio de la madre del menor, ubicado en la colonia Ejidal El Pino, para “cobrarle una deuda económica”.

Cuando la madre de Fernandito abrió la puerta del inmueble, Lilia “N” le habría advertido: “Ahora sí me pagas o me llevó a tu hijo”, con lo que presumiblemente le exigió saldar una deuda de mil pesos.

La madre del menor indicó a las mujeres que en ese momento no tenía dinero para saldar la deuda y les solicitó más tiempo para reunir la cantidad, pero Lilia “N” se negó y le dijo a Ana Lilia “N”: “Vamos a llevarnos al niño”.

Ambas probables implicadas habrían forcejeado con la madre de Fernandito para quitárselo, y le habrían advertido: “Si no nos pagas, no te regresamos al niño”.

Las indagatorias plantean que Ana Lilia “N” cargó en sus brazos al pequeño y, en compañía de Lilia “N”, se dirigió a la esquina de la calle, donde las esperaba Carlos “N”; juntos, se retiraron del lugar.

Los días 30 de julio, 1 y 2 de agosto, la madre del menor acudió a la vivienda de estas personas, ubicada en la misma colonia, con la intención de que le devolvieran a su hijo.

El primer día, Lilia “N” le habría dicho: “Hasta que me pagues, te lo voy a regresar”; el 1 de agosto presuntamente le indicaron que habían entregado al menor a su padre; y al día siguiente, que lo tenía su abuela materna, por lo que el 4 de agosto la mujer denunció los hechos ante la Fiscalía mexiquense.

La dependencia afirmó que ese mismo día, elementos de la Policía Municipal de Género acompañaron a la madre al inmueble habitado por los investigados, donde fue hallado oculto el cuerpo sin vida del niño, por lo que fueron detenidos Carlos, Lilia y Ana Lilia.

Después, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, quien inició una investigación por delitos vinculados a la desaparición de personas.

Paralelamente, la FGJEM indicó que integró una indagatoria por el hecho delictivo de secuestro que causó la muerte en agravio del niño de 5 años, y solicitó orden de aprehensión, de manera que éste es el segundo mandamiento de este tipo obsequiado por el Poder Judicial estatal.